मेंढपाळ कुटुंबातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात

उंडाळे (जि. सातारा) : शिक्षिकेच्या जागृकतेमुळे शैक्षणिक प्रवाहापासून ताटातूट झालेल्या भटक्‍या मेंढपाळ कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात यश आले. साळशिरंबे (ता. कऱ्हाड) येथील एस. व्ही. पाटील या येथील स्वातंत्र्यवीर दादासाहेब उंडाळकर विद्यालयात शिक्षिका आहेत. त्यांच्या शेतामध्ये कर्नाटकहून भटकत आलेल्या रामा कोरे या मेंढपाळाच्या मेंढ्या बसवल्या आहेत. श्री. कोरे यांचे कुटुंब त्यांच्याबरोबर आहे. त्यांच्यासोबत बिवा व सत्यवा ही दोन लहान मुले असल्याचे पाटील यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी कुटुंबाची चौकशी करून लहान मुलांना कोरोनाबाबत काय केले पाहिजे, या संदर्भात माहिती दिली. त्यांना या आजाराबाबत माहिती देऊन त्यांना मास्क, कपडे दिले. तसेच त्यांना शाळेविषयी मार्गदर्शन केले. सुरुवातीला त्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी म्हणून छोट्या-छोट्या गोष्टी सांगणे, गाणी, कविता यांद्वारे त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण केली. ही मुले हळूहळू त्यांना प्रतिसाद देऊ लागली. सहा दिवस हे कुटुंब पाटील यांच्या शेतातच होते. या दिवसांत पाटील यांनी शिक्षणाचे अनेक धडे दिले. त्यामुळे ही मुले अभ्यासात रंगून गेली. आता कुटुंबाबरोबर अन्यत्र भटकत गेल्यावर ही मुले फोनवरून पाटील यांना काल काय अभ्यास केला, हेही सांगताहेत. अशा प्रकारे आज कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असताना नियमित विद्यार्थी शाळेपासून दूर आहेत. मात्र, ऑनलाइन अध्यापनाच्या माध्यमातून हे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रवाहात तरी आहेत. मात्र, बिवा, सत्यवा यांचा कुटुंबाच्या अडचणींमुळे संपर्क पूर्ण तुटलेला. मात्र, पाटील यांनी या मुलांमधील विद्यार्थी हेरले आणि त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणले. या जागृतेमुळे परिसरातून त्यांचे कौतुक होत आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Children From Shepherd Families In The Stream Of Education