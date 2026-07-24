Collector Joins Farmers: प्रशासकीय कामाचा पसारा बाजूला ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुडघाभर चिखलात केली भात लावणी

संदीप गाडवे केळघर: प्रशासकीय कामाचा पसारा आणि बैठकांचे सत्र बाजूला ठेवून एक दिवस बळीराजासाठी' या विशेष उपक्रमांतर्गत बाहुळे येथे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी गुडघाभर चिखलात भात लावणी केली. .जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रत्यक्ष शेतात रोटर चालवून केली चिखलणी देखील केली. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी भाग्यश्री फरांदे, तहसीलदार प्रवीण मुदगुल , शिवसेना जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख एकनाथ ओंबळे , तालुका कृषि अधिकारी प्रकाश राठोड,बाहुळे चे सरपंच दत्तात्रय जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती..डोक्यावर पडणारा रिमझिम पाऊस आणि पायाखालील चिखलाची पर्वा न करता जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आज शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून केलेल्या भात लावणीमुळे उपस्थित शेतकरी भारावून गेले. जावळी तालुक्यातील बाहुळे येथे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय यांच्या वतीने एक दिवस बळीराजासाठी या अभिनव उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.आज दुपारी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे प्रशासकीय लवाजमा न घेता साध्या वेशात बाहुळे येथे पोचले. त्यांनी पायातले बूट बाजूला ठेवून चिखलाने भरलेल्या भात खाचरात प्रवेश केला. पारंपरिक पद्धतीने हातात भाताची रोपे घेऊन त्यांनी शेतकरी व महिला भगिनींसोबत गाणी गात भात लावणी केली..Gujarat-Assam Flood Crisis : गुजरात अन् आसामवर आभाळ फाटलं; मुसळधार पावसामुळे पूर, जनजीवन विस्कळीत.. 872 गावे पाण्याखाली."शेतकरी हा आपला अन्नदाता आहे. तो चिखलात राबतो म्हणून आपल्या ताटात अन्न येते. शेतकऱ्यांच्या कष्टाची जाणीव व्हावी व संपूर्ण प्रशासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे,हा विश्वास त्यांना मिळावा या उद्देशातून आज प्रत्यक्ष भात खाचरात उतरून भात लावताना मनस्वी समाधान मिळाल"-जिल्हाधिकारी संतोष पाटील.या कार्यक्रमात बाहुळे येथील शेतकऱ्यांच्या शेतावर सुधारित चारसूत्री भात लागवड प्रात्यक्षिक यशस्वीरीत्या पार पडले. भात लावणीनंतर आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. आधुनिक तंत्रज्ञान, चारसूत्री भात लागवडीचे फायदे आणि कृषी योजनांवर त्यांनी मार्गदर्शन केले..तसेच, शेतकऱ्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेत त्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या या साधेपणाचे आणि संवेदनशीलतेचे कौतुक जिल्ह्यातून होत असून आज प्रत्यक्ष गुडघाभर चिखलात उतरून सुमारे दोन तास भात लावणीचा अनुभव घेऊन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आधिकारी जनतेत मिसळून काम करू शकतो याचा प्रत्यय दाखवला आहे..यावेळी मंडल कृषी अधिकारी (मेढा) बापूसाहेब रुपनवर, मंडलाधिकारी संतोष भोसले, ग्राम महसूल आधिकारी संदीप ढाकणे, उपकृषी अधिकारी.प्रसाद फडतरे , तसेच सहाय्यक कृषी अधिकारी वैभव डोईफोडे, मिलिंद बर्गे, भानुदास चोरगे, संतोष इंगवले, विलास कदम, सचिन बेसके, विशाल डंगारे, धनंजय सापते, नितीन जांभळे, अनिल चव्हाण, रामकृष्ण डंगारे यांच्यासह परिसरातील शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतात उतरून भात लावणीचा आणि 'एक दिवस बळीराजासाठी' या उपक्रमाचा मनापासून आनंद लुटला. या उपक्रमामुळे कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील नाते अधिक दृढ होण्यास मदत झाली असल्याचे मत स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती दिली..Abhijit Dipake Arrest Claim : आज रात्री आम्हाला अटक होणार... अभिजीत दिपके यांचा मोठा दावा; तिसरी चूक करु नका, सरकारला थेट इशारा.तालुका कृषी अधिकारी राठोड यांनी सांगितले ,जावळी तालुक्यातील १६गावामध्ये एक गाव,एक वाण, एक तंत्रज्ञान हे अभियान राबविण्यात आले असून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 1 हजार क्विंटल बियाणे कृषी विभागाने उपलब्ध करून दिले असून तालुक्यातील चार हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला असल्याचे सांगितले..बाहुळे(ता:जावळी)एक दिवस बळीराजासाठी या उपक्रमाअंतर्गत आज जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी भात लावणी केली. यावेळी समवेत भाग्यश्री फरांदे, प्रवीण मुदगुल, प्रकाश राठोड, एकनाथ ओंबळे, दत्तात्रय जाधव आदी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.