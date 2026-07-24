सातारा

Collector Joins Farmers: प्रशासकीय कामाचा पसारा बाजूला ठेवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुडघाभर चिखलात केली भात लावणी

Satara Collector Joins Farmers in Paddy Plantation: ‘एक दिवस बळीराजासाठी’ या उपक्रमांतर्गत साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी बाहुळे येथे शेतकऱ्यांसोबत गुडघाभर चिखलात उतरून भात लावणी केली.
Collector Joins Farmers

Collector Joins Farmers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संदीप गाडवे

केळघर: प्रशासकीय कामाचा पसारा आणि बैठकांचे सत्र बाजूला ठेवून एक दिवस बळीराजासाठी' या विशेष उपक्रमांतर्गत बाहुळे येथे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी गुडघाभर चिखलात भात लावणी केली.

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