वन्यप्राण्यांनी नुकसान केलेल्या पिकांची भरपाई मिळणार, मेढा कार्यालयात संपर्काचे आवाहन

केळघर (जि. सातारा) : परिसरातील वन्यप्राण्यांनी खाऊन फस्त केलेल्या पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करण्याची ग्वाही जावळी वनविभागाचे वनक्षेत्रपाल ए. ए. परदेशी यांनी दिली. केळघर परिसरातील केळघर, कुरळोशी, आंबेघर, डांगरेघर, वरोशी येथील भुईमूग, बटाटा ही पिके वन्यप्राण्यांनी खाऊन फस्त केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबतचे वृत्त गुरुवारी (ता. तीन) दैनिक "सकाळ'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन वनविभागाने नुकसानीत शेतकऱ्यांचा पंचनामा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या नुकसानीत क्षेत्राचा सातबारा उतारा व इतर आवश्‍यक कागदपत्रे घेऊन वन विभागाच्या मेढा येथील कार्यालयात संपर्क साधावा. ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे नुकसान वन्यप्राण्यांनी केले आहे. त्या शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी वनविभाग करणार असून, शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वनक्षेत्रपाल परदेशी यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. फुलोऱ्यात आलेली पिके रानडुकरे व वानरांच्या कळपाने फस्त केल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागले होते. वन्य प्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडेच मोडले होते. याबाबत "सकाळ'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने नुकसानीत शेतकऱ्याना नुकसान भरपाई मिळणार असून, नुकसान भरपाई ज्या पटीत नुकसान झाले आहे, त्या पटीत देऊन वनविभागाने परिसरातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही शेतकऱ्यांकडून होत आहे. ""केळघर परिसरात वन्यप्राण्यांनी शेतीचे मोठे नुकसान केले असून, या शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाहणी करून त्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी वनविभागाने प्रयत्न करावेत. या विषयी वनविभागास सूचना करण्यात येईल.''

- शरद पाटील, तहसीलदार, जावळी संपादन : पांडुरंग बर्गे

