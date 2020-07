कऱ्हाडमधील रुग्णालयांवर कोरोना रुग्णांचा ताण, कारण काय ते वाचा...

कऱ्हाड (जि. सातारा) : तालुक्‍यातील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे तालुक्‍याची चिंता वाढत असताना बाहेरील तालुक्‍यांतील रुग्णही येथील कृष्णा, सह्याद्री, एरम हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत आहेत. त्यामुळे तालुक्‍यातील कोरोनासह इतर आजाराच्या रुग्णांना बेड मिळणे कठीण बनत चालले आहे. तालुक्‍यातील रुग्णांची सोय होण्यासाठी आणि इतर आजारांच्या रुग्णांना संबंधित ठिकाणी आरोग्य सेवा मिळण्यासाठी येथील रुग्णालयांत बेड वाढवा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कऱ्हाड तालुक्‍यात जिल्ह्यात सर्वाधिक बाधितांची संख्या आहे. त्यामध्ये इतर तालुक्‍यांतील रुग्णांचीही संख्या आहे. तालुक्‍यातील बाधित 600 च्या घरात रुग्ण आहेत. ही संख्या अलीकडच्या चार दिवसांत झपाट्याने वाढू लागली आहे. त्यामुळे तालुक्‍याची चिंता वाढली आहे. तालुक्‍यातील रुग्ण वाढले तर तातडीने त्यांना हॉस्पिटल, बेड उपलब्ध व्हावे यासाठी येथील प्रशासनाने पहिल्यांदा कृष्णा, त्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालय, त्यानंतर सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलला सोय केली. त्यातील उपजिल्हा रुग्णालयातील ही सेवा बंद करून ती सह्याद्री हॉस्पिटलला हलवण्यात आली. त्यामुळे सध्या तीनच ठिकाणी कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. पूर्वी 14 दिवसांचा उपचाराचा कालावधी होता. तो कमी करून आता सात तो आठ दिवसांवर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे रुग्णांना डिस्चार्जही लवरकर मिळत असल्याने अन्य रुग्णांना तेथे उपचाराची सुविधा उपलब्ध होत आहे. अशी वस्तुस्थिती असली तरी अंगावर काढण्याएवढा हा आजार साधा नाही. त्यामुळे त्याची काळजी घेऊन त्रास होऊ लागल्यास तातडीने हॉस्पिटलला उपचारासाठी जाणे आवश्‍यक असते. तेथे उपचारासाठी गेल्यावर बेड शिल्लक नसल्याचे सांगितले जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यासंदर्भात शांतता समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नुकतेच शहरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हणणे मांडून त्यांचे लक्ष वेधले आहे. रुग्णांना गेल्या गेल्या हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळत नसल्याने अनेकांना स्वॅब दिल्यानंतर पार्ले किंवा फार्मसी कॉलेजच्या सेंटरवर ठेवले जात आहे. तपासणीत संबंधित रुग्ण जर पॉझिटिव्ह आला तर त्याला पुन्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले जात आहे. दरम्यानच्या काळात तो रुग्ण जर अन्य जणांच्या संपर्कात आला तर त्यांनाही धागधुगी लागून राहत आहे. त्यामुळे अशा त्रासदायक रुग्णांना रुग्णालयात उपचारासाठी गेल्यावर बेड मिळाला पाहिजे, अशी कऱ्हाडकरांची आग्रही मागणी आहे. त्यातच आता कृष्णा, सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलला चांगल्या सेवा-सुविधा आणि उपचार मिळत असल्याने तालुक्‍यातील रुग्णांसह अन्य तालुक्‍यांतील रुग्णांची संख्याही येथे उपचारासाठी वाढत आहे. येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला हॉस्पिटल उपचारासाठी नाकारत नाही. मात्र, अन्य तालुक्‍यांतही प्रशासनाने कोरोनाच्या उपचाराची हॉस्पिटल सुरू करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे कऱ्हाड तालुक्‍यावरील भार कमी होऊन संबंधित तालुक्‍यांतील रुग्णांना त्यांच्याच तालुक्‍यात तातडीने आरोग्य सेवा मिळून ते रुग्ण लवकर बरे होण्यासही मदत होणार आहे. प्रशासनाने आता याचाही विचार करण्याची गरज असल्याची कऱ्हाडकरांची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. चांगल्या दर्जाच्या उपचारामुळे... कऱ्हाडला पहिल्यापासूनच कृष्णा, सह्याद्री आणि एरम हॉस्पिटलला चांगल्या दर्जाचे उपचार दिले जात आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांतील रुग्णांचाही येथेच उपचारासाठी येण्याचा कल वाढत आहे. त्यातूनच कोरोनाचे उपचार घेणाऱ्यांची संख्या जिल्ह्यात सर्वाधिक कऱ्हाडची आहे. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. ""सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात कोरोना सेंटर सुरू केले पाहिजे. त्यामुळे कऱ्हाडवर येणारा कोरोना रुग्णांचा ताण कमी होईल. कऱ्हाडला जाहीर केलेल्या सर्व नऊ हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाचे उपचार सुरू करावेत, त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय दूर होईल.'' जयंत बेडेकर,

सामाजिक कार्यकर्ते, कऱ्हाड संपादन : पांडुरंग बर्गे

