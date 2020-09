कोरोना योद्धे होम आयसोलेशनमध्ये, सामान्यांना बेड उपलब्ध होण्यासाठी त्याग

कऱ्हाड (जि. सातारा) : सामान्यांना बेड मिळावा, त्यांची गैरसोय होऊ नये, या भूमिकेतून कोरोनाच्या कचाट्यात अडकलेल्या कोरोना योद्धांनी "होम आयसोलेशन'चा पर्याय निवडला आहे. तब्बल 300 पैकी केवळ पाच टक्केच कोरोनाबाधित रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. तब्बल 90 टक्केपेक्षा जास्त कोरोनाबाधित योद्धांनी "होम आयसोलेशन' राहणार असल्याचे स्पष्ट करत घरातच औषधोपचार सुरू केले आहेत. शहरासह तालुक्‍यात आरोग्य, पोलिस, महसूल विभागासह विविध कार्यालयांतील तब्बल 300 कर्मचारी कोरोना योद्धे कोरोनाच्या विळख्यात आहेत. त्यात पोलिस, आरोग्य विभाग आघाडीवर आहे. पालिकेचे कर्मचारी बाधित आहेत. पोलिस उपअधीक्षक, वैद्यकीय अधीक्षक, गटविकास अधिकारी असे अधिकारी बाधित आहेत. पोलिस खात्यातील बाधित होणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. तब्बल पाच अधिकारी व 50 कर्मचारी बाधित आहेत. त्या खालोखाल आरोग्य विभाग आहे. वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांसह त्यांचे 12 कर्मचारी, पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागातील सात डॉक्‍टर्ससह 25 कर्मचारी बाधित आहेत. मंडलाधिकारी, तलाठी, पोलिस पाटील, विविध राष्ट्रीयीकृत बॅंकातील कर्मचारी, पालिकेचे काही कर्मचारीही बाधित आहेत. कोरोनाच्या विरोधातील लढाईत सारेच "ग्राऊंड'वर असल्याने त्यांना बाधा झाली आहे. कोरोनाच्या विरोधात दोन हात करणाऱ्या मात्र सध्या बाधित झालेल्या कोरोना योद्‌ध्यांपैकी ज्यांना अत्यंत गरज आहे, वयस्कर आहेत असेच कर्मचारी त्यातही गरज असणाऱ्यांनाच रुग्णालयात दाखल केले आहे. अन्यथा 90 टक्के कोविड योद्‌ध्यांनी घरच्या घरीच उपचाराचा पर्याय निवडला आहे. केवळ पाच ते सात टक्केच कोविड योद्धे रुग्णालयात दाखल आहेत. कोरोनाच्या काळात बेड मिळत नसल्याने सामान्यांची परवड होत आहे, त्यामुळे गरज नसताना रुग्णालयात दाखल होऊन तेथील बेड अडविण्यापेक्षा घरीच राहण्याकडे कोरोना योद्‌ध्यांचा जास्त कल आहे, असेच दिसते.

वास्तविक त्यांच्यासाठी कोविड रुग्णालयात काही बेड शिल्लक होते. मात्र, कोरोनाची स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने रुग्णालयात जागा मिळणे दुरापास्त झाले आहे. ती स्थिती लक्षात घेऊन बेड अडवून गरजूंची गैरसोय होण्यापेक्षा नॉन सेंटिमेटिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी होम आयसोलेशन स्वीकारले आहे. ""कोविड विरोधातील लढ्यात सामान्य नागरिकांना बळ मिळणे गरजेचे आहे. आपल्याला काहीच सिमटम्स नाहीत, तर रुग्णालयात दाखल होण्यात काहीच अर्थ नाही. "होम आयसोलेशन'मध्ये राहून आपण कोरोनाला हरवू शकतोच. रुग्णालयात सामान्यांना बेड उपलब्ध झाला पाहिजे, हेही कारण त्यामागे आहेच.'' - सूरज गुरव,

पोलिस उपअधीक्षक, कऱ्हाड संपादन : पांडुरंग बर्गे

