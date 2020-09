उत्तर खटाव परिसरात कोरोनाचे थैमान सुरूच, दोघांच्या मृत्यूने भीतीत वाढ

बुध (जि. सातारा) : दिवसेंदिवस उत्तर खटाव परिसरात कोरोनाचा फैलाव झपाट्याने होत असून, सोमवारी (ता. सात) डिस्कळ, वेटणे, नेर व राजापूर येथे नव्याने कोरोना रुग्ण आढळल्याने आणि गेल्या चार दिवसांत दोन कोरोना बाधित रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने उत्तर खटाव परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिसरातील बहुतांशी गावात कोरोनाने शिरकाव केला असून, दुसऱ्या साखळीतही रुग्णांची संख्या आता वेगाने वाढताना दिसत आहे. सोमवारी डिस्कळ येथील तीन, वेटणे व राजापूरमध्ये प्रत्येकी एक व नेरमधील तीन व्यक्तींचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने उत्तर खटाव परिसर हादरून गेला असून, नेर, वेटणे, बुध, राजापूर व डिस्कळमध्ये कोरोनाने पुन्हा डोके वर काढल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. साधारणतः मार्च महिन्यापासूनच राज्यात कोरोनाचा फैलाव गतिमान होऊन रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत होती. त्याचा प्रादुर्भाव खटाव तालुक्‍यातील गावागावांतील नागरिकांना होऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी रमेश काळे, पुसेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विश्वजित घोडके, खटाव तालुका वैद्यकीय अधिकारी युनुस शेख व संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी पथकाने एकत्रित येऊन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून रोगाचा फैलाव मे महिन्यापर्यंत रोखून धरण्यात यश मिळवले होते. शहरातील प्रत्येक चौकात व प्रत्येक रस्त्यावर 24 तास पहारा ठेऊन कोरोनाला रोखून धरण्यात पोलिस प्रशासनही यशस्वी झाले होते. मात्र, त्यानंतर जिल्ह्याबाहेरील नागरिक आपापल्या गावात मोठ्या संख्येने दाखल झाल्याने व त्यांनी नियमांचे पालन न केल्याने कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. गावोगावी कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे नागरिकांमधून दुर्दैवाने पालन होताना दिसत नसल्याची खंत पुसेगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक श्री. घोडके यांनी व्यक्त केली. संपादन : पांडुरंग बर्गे

