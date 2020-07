प्रवेशासाठी खोटी प्रमाणपत्रे देणाऱ्यांवर गुन्हा, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा प्रवेश रद्दचा इशाराही

कऱ्हाड (जि. सातारा) : दहावी, बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील तांत्रिक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रकिया सुरू होणार आहे. त्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रवेशासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून तयार ठेवण्याचे सूचित केले आहे. दरम्यान, प्रवेशावेळी बनावट व खोटी प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे आढळल्यास अशा उमेदवारांचे प्रवेश रद्द करून त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही संचालनालयाने दिला आहे. तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी त्याबाबतची सूचना काढून पाल्यांसह पालकांना प्रवेशासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्रे तयार ठेवण्याचे सूचित केले आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष व थेट द्वितीय वर्ष पदविका अभ्यासक्रम, बारावीनंतरचे प्रथम वर्ष औषधनिर्माणशास्त्र, सरफेस कोटिंग टेक्‍नॉलॉजी पदविका, केटरिंग टेक्‍नॉलॉजी पदवी, प्रथम वर्ष वास्तुशास्त्र यांसह आर्किटेक्‍चर, एमबीए, बीबीए, अभियांत्रिकी आदी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून केले जातात. त्यासाठी अर्ज करताना आवश्‍यक असणारी प्रमाणपत्रे सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून उमेदवारांनी तयार ठेवण्याचे सूचित केले आहे. त्यात जात, जमात प्रमाणपत्र, जात, जमात वैधता प्रमाणपत्र. यात दहावी व बारावीनंतरच्या पदविका प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्‍यक नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रथम वर्ष पदविका व द्वितीय वर्षातील पदविका अभ्यासक्रमाच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवाराने प्रवेश मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणी संबंधित जात, जमात पडताळणी समितीकडे योग्य भरलेला अर्ज सादर करावा लागणार आहे. नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रपत्रात सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र, सैन्य दलातील संवर्गातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रवेशासाठी माहिती पुस्तिकेत दिलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, अल्पसंख्याकांसाठी संवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रवेशासाठीही त्यांच्या माहिती पुस्तिकेत दिलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. त्याशिवाय शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती आदी योजनांची रक्कम थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होण्यासाठी उमेदवाराचा आधार क्रमांक व संलग्नित बॅंक खाते आवश्‍यक असल्याचे संचालक डॉ. वाघ यांनी नमूद केले आहे. दरम्यान, तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्‍यक प्रमाणपत्रे तयार ठेवण्याचे सूचित करताना डॉ. वाघ यांनी 2016-17 च्या शैक्षणिक वर्षात काहींनी जात प्रमाणपत्रे, जात वैधता प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेअर, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त करून घेताना बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली. कागदपत्रांच्या पडताळणीवेळी तसे आढळून आल्याने संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले होते. त्यामुळे तशा प्रकारे उमेदवारांनी खोटी, बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून याही वर्षी प्रवेश घेण्याचा कोणी प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास त्यांचा प्रवेश रद्द करून त्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे.

Web Title: Satara Crime Against Those Who Give False Certificates For Admission