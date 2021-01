महिलेच्या फसवणूकप्रकरणी फलटण, पुण्यातील तिघांवर गुन्हा

लोणंद (जि. सातारा) : येथील रयल वेज मार्केटिंग बिझनेस प्रा. लिमिटेड या मार्केटिंग कंपनीमध्ये पैशाला जादा व्याज व पैसे दामदुप्पट मिळावे, म्हणून सातारा येथील सीमा सुनील धनावडे यांनी टप्प्याटप्प्याने 2 लाख 70 हजार रुपये भरले असून, त्यापैकी कंपनीने फक्त 26 हजार रुपये त्यांना परत केले. 2 लाख 44 हजार रुपये सतत मागून परत देण्यास रयल वेज कंपनीकडून टाळाटाळ होत आहे, अशी फिर्याद धनावडे यांनी दिली आहे. महिलेची फसवणूक केल्याप्रकरणी रयल वेज कंपनीच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कर्मचाऱ्यावर लोणंद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाई-धोम खून खटल्यातील मुख्य संशयित आराेपी संताेष पाेळला न्यायालयाने खडसावले या प्रकरणी रयल वेज मार्केटिंग बिझनेस प्रा. लिमिटेडचे अध्यक्ष विठठ्‌ल अंकुश कोळपे, अनिल अंकुश कोळपे (रा. कुसूर, ता. फलटण) व उपाध्यक्ष संदीप सोपान येळे (रा. पारोडी, ता. शिरुर, जि. पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा अधिक तपास लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष चौधरी करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

