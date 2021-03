न्हाळेवाडीत रस्त्याकडेला लावलेल्या दुचाकीला मोटारीची धडक; कोरेगावातील एक ठार

कोरेगाव (जि. सातारा) : न्हाळेवाडी (ता. कोरेगाव) येथे रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या दुचाकीशेजारी उभ्या असलेल्या तिघांना भरधाव वेगात आलेल्या मोटारीने जोरदार धडक दिल्याने कोरेगावातील एक जण ठार झाल्याची, तर अन्य चौघे जखमी झाले. काल सायंकाळी साडेचार वाजता हा अपघात झाला. आबा महिपती तुपे (वय 44, रा. कोरेगाव) असे या अपघातातील मृताचे नाव आहे. जखमींमध्ये राजू उत्तम जाधव (रा. एकसळ, ता. कोरेगाव), दीपक दिलीप पवार (रा. आप्पा पाटीलनगर, कोरेगाव), मोटारीतील गणेश पंढरीनाथ सुतार (रा. सासुर्वे, ता. कोरेगाव) व मोटारचालक विशाल महामूलकर (पूर्ण नाव माहीत नाही, रा. वेलंग, ता. कोरेगाव) यांचा समावेश आहे. दिलासादायक! साताऱ्यात 212 गावांनी कोरोनाला वेशीबाहेरच रोखलं; पाटण तालुका आघाडीवर यासंदर्भात राजू उत्तम जाधव (रा. एकसळ, ता. कोरेगाव) यांनी फिर्याद दिली आहे. एकसळ-कोरेगाव मार्गावर न्हाळेवाडी बस स्टॉपच्या उतारास सिद्धी फळ विक्री दुकानाशेजारी रस्त्याच्या कडेला उभ्या केलेल्या गाडीशेजारी काही जण उभे होते. त्या वेळी विशाल महामूलकर हा कोरेगाव बाजूकडून विरुद्ध दिशेने भरधाव वेगात मोटार घेऊन येताना या लोकांना जोराची धडक दिली. या अपघातात आबा तुपे यांचा मृत्यू झाला. पोलिस उपनिरीक्षक कदम तपास करत आहेत. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara Crime News One People Death In Two Wheeler Accident In Koregaon