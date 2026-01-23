Satara Crime : अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून; मशिनने मृतदेहाचे तुकडे करुन भरले पोत्यात; क्रूर हत्येने फलटण हादरलं!

फलटण (सातारा) : घरातून निघून गेल्याची तक्रार दाखल असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाचा अत्यंत निर्घृण खून (Satara Crime News) झाल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. अनैतिक संबंधातून हा खून केल्याची बाब समोर आली असून, याप्रकरणी एका महिलेसह तिचा पती व प्रियकर अशा तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे..खून झालेला तरुण हा संबंधित महिलेचा दुसरा प्रियकर होता. खून केल्यानंतर आरोपींनी मृतदेह मशिनच्या साहाय्याने तुकडे केले. त्यापैकी एक पोते शेततळ्यात तर दुसरे पोते निरा नदीत टाकून दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सतीश ऊर्फ आप्पा दादासो दडस (वय २७, रा. सोमंथळी, ता. फलटण) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे..या प्रकरणात संशयित महिला, तिचा पती लखन बुधावले व प्रियकर सतीश तुकाराम माने (रा. विडणी, ता. फलटण) यांना अटक करण्यात आली आहे. फलटण ग्रामीण पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सतीश दडस बेपत्ता झाल्याची तक्रार त्याचा भाऊ सागर दडस यांनी २१ जानेवारी २०२६ रोजी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दाखल केली होती. तपासादरम्यान सतीशचा घातपात झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली..Iranian Woman : प्रेमाचं रूपांतर लग्नात झालं अन् ती गर्भवती राहिली, तिला बाळ होताच..; भारतात आलेल्या इराणी महिलेचं 'धरणगाव कनेक्शन' काय?.त्यानुसार तपास करत असताना विडणी (ता. फलटण) येथील मांगोबा माळ परिसरातील एका महिलेचे गावातील सतीश माने याच्याशी पूर्वी प्रेमसंबंध होते. मात्र, नंतर त्या महिलेचे मयत सतीश दडस याच्याशीही प्रेमसंबंध निर्माण झाल्याचे निष्पन्न झाले. या अनुषंगाने पोलिसांनी संशयित महिलेचा पती व तिचा प्रियकर यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. मात्र, त्यांनी गुन्ह्यातील सहभाग नाकारला..त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित महिलेला ताब्यात घेऊन सखोल चौकशी केली असता, तिने गुन्ह्याची कबुली दिली. महिलेच्या कबुलीनुसार, १४ जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीच्या दिवशी प्रेमसंबंधाच्या कारणावरून सतीश दडस याचा सतीश माने व लखन बुधावले यांच्याशी वाद झाला. या वादातून दोघांनी सतीश दडस याला लोखंडी रॉडने मारहाण करून गंभीर जखमी केले..त्यानंतर त्याला दवाखान्यात नेतो, असा बनाव करून विडणी येथील मांगोबा माळ परिसरात नेले व तेथे डोक्यात दगड घालून त्याचा निर्घृण खून केला. अतिशय थंड डोक्याने व क्रूर पद्धतीने करण्यात आलेल्या या खुनाचा फलटण ग्रामीण पोलिसांनी अत्यंत कौशल्यपूर्ण तपास करून उलगडा केला..जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर व पोलीस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांच्या सूचनेनुसार ही कारवाई करण्यात आली. फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संदीप जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलीस निरीक्षक प्रशांत सुबनावळ, पोलीस उपनिरीक्षक दिपक पवार, शिवानी नागवडे यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.