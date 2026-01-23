सातारा

Satara Crime : अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून; मशिनने मृतदेहाचे तुकडे करुन भरले पोत्यात; क्रूर हत्येने फलटण हादरलं!

Illegal Relationship Motive Behind the Crime : फलटण तालुक्यात अनैतिक संबंधातून तरुणाचा निर्घृण खून करण्यात आला. मृतदेहाचे तुकडे करून नदी व शेततळ्यात टाकल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला.
Satara Crime News

Satara Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

फलटण (सातारा) : घरातून निघून गेल्याची तक्रार दाखल असलेल्या २७ वर्षीय तरुणाचा अत्यंत निर्घृण खून (Satara Crime News) झाल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. अनैतिक संबंधातून हा खून केल्याची बाब समोर आली असून, याप्रकरणी एका महिलेसह तिचा पती व प्रियकर अशा तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Phaltan
crime marathi news
Satara City Police Station
Lover

Related Stories

No stories found.