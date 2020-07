नदीकाठच्या क्षेत्रात वन्यप्राण्यांचा उपद्रव, नुकसान भरपाईसह बंदोबस्ताची मागणी

तारळे (जि. सातारा) : डोंगराच्या पायथ्याशी वावरणाऱ्या रानडुकरांनी आता तारळे-पाल हा मुख्य रस्ता ओलांडून नदीकाठच्या क्षेत्रात धुमाकूळ घालत उसाची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या डुकरांच्या त्रासामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, नुकसानभरपाईच्या मागणीबरोबरच डुकरांच्या बंदोबस्ताची मागणी होत आहे. विभागात तारळी नदीमुळे, नदीच्या दोन्ही तीरांवर बागायत पिके घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. प्रामुख्याने आले, ऊस, तसेच तरकारी पिकांचा समावेश आहे. या सर्वांमध्ये ऊस मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. येथील शेतकऱ्यांनी यासाठी नदीवरून पाण्याच्या खासगी योजना राबविल्या आहेत. अगदी चार ते पाच किलोमीटर पाइपलाइन करून पाणी शेतात नेले आहे. त्यासाठी लाखो रुपयांची कर्जे काढली आहेत. बारमाही पाण्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना बागायती पिके घेउन आपली प्रगती साधण्याची संधी मिळाली. मात्र, वन्यप्राणी शेतीच्या मुळावर उठल्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर संकट उभे ठाकले आहे. विभागातील अनेक गावांत डुकरांनी उपद्रव माजविला आहे. डोंगरातील झाडेझुडपे वाढल्यामुळे तसेच डोंगरपायथ्यापर्यंत उसाचे पीक पसरल्याने जंगलसदृश स्थिती आहे. वन्यप्राण्यांना वाढण्यासाठी व लपण्यासाठी पोषक स्थिती असल्याने त्यांची पैदासही वाढू लागली आहे. यात ससे, रानडुक्कर, मोर, भेकर यांची संख्या भरपुर वाढली आहे. या सर्व प्राण्यांमुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. सध्याही येथे रानडुकरांचा मोठा त्रास होत आहे. रात्रीच्या वेळी रानडुकरांच्या झुंडीच्या झुंडी शेतात फिरून नासधूस करत असल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. विशेषतः डोंगरपायथ्यालगतच्या शेतीला नुकसानीचा सामना करावा लागत होता. संपादन : पांडुरंग बर्गे



