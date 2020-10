सातारा जिल्ह्यात 557 नागरिक उपचारानंतर घरी सोडले

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 557 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले असून 475 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा येथील 27, कराड 15, उपजिल्हा रुग्णालय फलटण 27, कोरेगाव 37, वाई 30, खंडाळा 69, रायगांव 37, पानमळेवाडी 39, मायणी 9, महाबळेश्वर 12, दहिवडी 33, खावली 14, तळमावले 33, म्हसवड 19, पिंपोडा 8 व कृष्णा मेडिकल कॉलेज कराड 66 असे एकूण 475 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. घेतलेले एकूण नमुने 158771

एकूण बाधित 40981

घरी सोडण्यात आलेले 32752

मृत्यू 1332

उपचारार्थ रुग्ण 6897 संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Satara district 557 were released after treatment