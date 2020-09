सातारा जिल्ह्यात 25 मृत्यू; एकूण मृतांची संख्या 624 वर पोहचली

सातारा : सातारा जिल्ह्यात चोवीस तासांत 716 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले आहेत. तर 25 कोरोना बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली आहे. कोरोनाबाधित अहवालामध्ये कराड तालुक्यातील कराड 12, शेणोली 3, गोटे 3, उंब्रज 7, नांदशी 4, मलकापूर 40, कार्वे 6, ढेबेवाडी 2, कार्वे नाका 17, रेठरे बु. 3, सोमवार पेठ 13, मंगळवार पेठ 1, बुधवार पेठ 2, गुरुवार पेठ 5, शुक्रवार पेठ 2, शनिवार पेठ 7, बनपुरी 1, ओगलेवाडी 9, कपील 1, कोयना वसाहत 12, शिवनगर 3, कासारशिरंबे 2, तांबवे 8, गोळेश्वर 2, नागाव 1, येरवले 4, शिरवडे 4, वहागांव 2, कोर्टी 3, मुत्ताळवाडी 2, आगाशिव नगर 4, आभ्याचीवाडी 2, काले 1, रुक्मिणीनगर 3, गारवडे 1, म्होप्रे 2, विद्यानगर 4, विंग 2, चचेगांव 4, कृष्णा मेडिकल कॉलेज 2, सैदापूर 1, गारवडे 1, शेरे 2, हजारमाची 3, अटके 1, चरेगांव 1, टेंभू 1, करवडी 1, राजमाची 1, जखीनवाडी 2, मार्केट यार्ड 1, कोले 1, किरपे 1, तळबीड 1, चोरे 1, पाल 2, कोपर्डे हवेली 1, बेलवडे बु. 1, श्री हॉस्पिटल 1, शारदा क्लिनिक 3, नेर्ले 7, विद्यानगर 2,साखराळे 1, बनपुरी 1. सातारा तालुक्यातील सातारा 3, विकासनगर 4, जकातवाडी 1, तासगाव 1, शाहुनगर 3, राजवस्ती कोडोली 1, चिंचनेर निंब 4, वेण्णानगर 1, अंगापूर 3, जिहे 1, वहागांव 2, केसेगांव 1, मगळवार पेठ 2, शनिवार पेठ 2, सदरबझार 16 , देगांव 2, शाहुपुरी 6, नागठाणे 2, तारळे 1, यादोगोपाळ पेठ 2,संगमनगर 2,सज्जनगड 1, वडुथ 2, कृष्णानगर 1, किडगांव 1, राऊतवाडी 3, तामजाईनगर 2, बोपर्डी 1, पंताचा गोट 1, भरतगाववाडी 1, डबेवाडी 2, जांभळेवाडी कण्हेर 1, कोडवे 1, पाटखळ 2, शेरेवाडी कुमठे 1, गडकर आळी 2, तांदुळवाडी 1, चिपळुणकर बाग 1, संगममाहुली 1, देगांव रोड 2, धनगरवाडी 1, विसावा नाका 1, संभाजी नगर 1, काशिळ 1, क्षत्र माहुली 1, गोडोली 1, खोडशी 1, एमआयडीसी 2, गोळीबार मैदान 2, निसर्ग कॉलनी 1, अजिंक्य कॉलनी 1, पोवई नाका 1, मल्हारपेठ 1, लिंब 1, जावळवाडी 1, तांबळेवाडी 1, कोडोली 1, वाढे 1, बोरखळ 1,राजवाडा 1, प्रतापसिंह नगर 1, चिमणपुरा पेठ 1, जयसिंग नगर 1, सदाशिव पेठ 1, रामाचा गोट 2,आर्वी 1, चिंचनेर वंदन 1,कामाठीपुरा 1. फलटण तालुक्यातील फलटण 7, लक्ष्मीनगर 3, अलजापूर 1, रविवार पेठ 4, सोमवार पेठ 4, मंगळवार पेठ 1, परांदवाडी 1, संजीवराजे नगर 1, कोळकी 6, निंबत बारामती 2, साखरवाडी 1, रिंगरोड 2, तरडगांव 4, शिवाजीनगर 1, मलठण 2, विवेकानंद नगर 1, वडगांव 4, धनगरवाडा 1, घागडे मळा काळज 1, चौधरवाडी 2, भाडळी 1, होळ 1, झिरपवाडी 2, गोळीबार मैदान 2, गुणवरे 1, विढणी 2, वाठार निंबाळकर 1, तेली गल्ली 1, पवारवाडी 4, नांदळ 1, अलगुडेवाडी 1,.



पाटण तालुक्यातील मल्हारपेठ 3, मोरिगिरी 1, पाटण 3, तारळे 2, कोरीवले 1, धावडे 2, दौलतनगर 1, मारुल हवेली 1, चाफळ 1, ढेबेवाडी 2, खंडाळा तालुक्यातील पळशी रोड 1, जयभवानी नगर शिरवळ 1, लोणंद 4, खटाव तालुक्यातील खटाव 2, धोंडेवाडी 1, चितळी 1, वरुड 1, दारुज 1,वडुज 2, माण तालुक्यातील गोंदवले बु.1, म्हसवड 9, शिंगणापूर 1. कोरेगाव तालुक्यातील कोरेगांव 14, चंचली 1, जळगांव 10, ल्हासुर्णे 1, तांदुळवाडी 3, जांब 2, चिमणगाव 9, नांदगिरी 3, रहिमतपूर 12, आदर्श कॉलनी 3, गोळेवाडी 3, सुभाष नगर 2, भाकरवाडी 3, पाडळी 1, भक्तवडी 6, पिंपोडे खु. 1, बोरगांव 2, वाठार किरोली 1, व्यापार पेठ 1, तारगांव 7, सातारा रोड 2, सरकळवाडी 1, पिंपोडे 2, साखरवाडी 1, चौधरवाडी 1, राऊतवाडी 1, बाझारपेठ 1, एकंबे 1, कटापूर 1, निगडे 1, बनवडी 1. वाई तालुक्यातील शहाबाग 6, धोमपुनर्वसन 1, अनपटवाडी 2, सोनगिरवाडी 1, लाखनगर 3, ब्राम्हणशाही 1, ज्ञानदेव नगर 1, गितांजली हॉस्पिटल 1, सीसीसी वाई 15, ग्रामीण रुग्णालय 1, रविवार पेठ 2, मधील आळी 2, सिध्दनाथवाडी 1, यशवंतनगर 3, चिखली 1, चांदवाडी 1, धर्मपुरी 2, कोचलेवाडी 1, वाई 1, उंडाळे 3, जावली तालुक्यातील कुडाळ 1, पिंपळी 2, हुमगाव 1, सोनगाव 2, सायगांव 4, बामणोली 2, माउशी 7, भणंग 1, रिटकवटी 2, रांगेघर 1, मेढा 2, अनेवाडी 1. महाबळेश्वर तालुक्यातील चिखली 1, वाडा कुंभरोशी 1, पंचयात समिती 1, तापोळा 1, बदरवाडी 1, आंब्रळ1, शिंदेवाडी 1, पाचगणी 1, इतर : 4 तसेच बाहेरील जिल्ह्यातील नरसिहपुर वाळवा सांगली 2, नेर्ले वाळवा सांगली 8, इस्लामपूर 3, नाशिक 2, भवानी नगर वाळवा सांगली 2, सांगली 1, शिरवाडे सांगली 2, काले सांगली 1. 25 बाधितांचा मृत्यू... क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा येथे सातारा तालुक्यातील शाहुनगर येथील 45 वर्षीय पुरुष, पाडळी येथील 64 वर्षीय पुरुष, कण्हेर येथील 36 वर्षीय पुरुष, सोनवडी पो. गातवडे येथील 72 वर्षीय पुरुष, विसवा नाका येथील 78 वर्षीय पुरुष, सातारा येथील 65 वर्षीय महिला, कोंडवे येथील 77 वर्षीय पुरुष, अंगापूर येथील 85 वर्षीय पुरुष तसेच जिल्ह्यातील विविध खासगी हॉस्पिटलमध्ये शागनगर सातारा येथील 72 वर्षीय पुरुष, रविवार पेठ वाई येथील 58 वर्षीय पुरुष, लाखा नगर वाई येथील 70 वर्षीय पुरुष, शनिवार पेठ कराड येथील 68 वर्षीय महिला, अंबेरी ता. वाई येथील 40 वर्षीय पुरुष, तोंडोली ता. कडेगाव येथील 70 वर्षीय महिला, वरुड ता. खटाव येथील 72 वर्षीय पुरुष, तर सी.सी.सी.पुसेगाव येथील 1 पुरुष, पारले ता. कराड येथील 2 महिला व 3 पुरुष, कृष्णा हॉस्पिटल कराड येथील 1 महिला व 3 पुरुष असे एकूण 25 कोरोना बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे, असेही डॉ.चव्हाण यांनी कळविले आहे. घेतलेले एकूण नमुने 54790

एकूण बाधित 22863

घरी सोडण्यात आलेले 13937

मृत्यू 624

उपचारार्थ रुग्ण 8302 संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Satara district 716 corona patients were found in twenty four hours