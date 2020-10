सातारा जिल्ह्यात 925 नागरिकांना सोडण्यात आले घरी तर 509 जणांचे नमुने पाठवले तपासणीसाठी

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 925 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे. याबरोबरच 509 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय सातारा येथील 58, कराड येथील 18, फलटण येथील 8, कोरेगाव येथील 95, वाई येथील 18, खंडाळा येथील 40, रायगाव येथील 45, पानमळेवाडी येथील 53, मायणी येथील 6, महाबळेश्वर येथील 10 नागरिकांचा समावेश आहे. याबरोबरच पाटण येथील 40, दहिवडी येथील 8, तळमावले येथील 24, पिंपोडा येथील 7 व कृष्णा मेडिकल कॉलेज, कराड येथे 79 असे एकूण 509 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Satara district, 925 recovered corona patients have been released home