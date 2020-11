सातारा जिल्ह्यात 94 नागरिकांना डिस्चार्ज; 294 जणांचे नमुने तपासणीला

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 94 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे. दरम्यान 294 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालयातील 12, कराड येथील 21, फलटण येथील 20, कोरेगाव येथील 12, वाई येथील 13, खंडाळा येथील 31, रायगाव येथील 7, पानमळेवाडी येथील 2, महाबळेश्वर येथील 5, दहिवडी 21, खावली 59, तळमावले 7, म्हसवड 11, तरडगाव 25 व कृष्णा मेडीकल कॉलेज कराड येथील 48 असे एकूण 294 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहे, अशी माहितीही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. घेतलेले एकूण नमुने 2,44,404 एकूण बाधित 50,755 घरी सोडण्यात आलेले 48,172 मृत्यू 1706 उपचारार्थ रुग्ण 877 संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Satara district 94 civilians recovered from Corona have been discharged