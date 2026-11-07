सातारा

Satara Bank Chairman Election : सातारा जिल्हा बँक अध्यक्षपदाचा तिढा सुटणार? लखोटा आता बारामतीऐवजी थेट मुंबईहून येणार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचे सूचक वक्तव्य

Who Will Decide the Satara District Bank Chairman? : सातारा जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार असल्याचे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले.
Satara District Bank chairman election 2026

Satara District Bank chairman election 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : आम्‍ही जिल्‍हा बँकेच्‍या निवडणुकीला महायुती म्‍हणून सामोरे गेलो आहोत. यासाठीच्‍या सूचना मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्‍या होत्‍या. त्‍यामुळे आता अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच घेतील, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शुक्रवारी (Satara District Central Cooperative Bank chairman) सांगितले. त्यामुळे दर पंचवार्षिकला अध्यक्षपदाचे नाव निश्चित करणारा लखाेटा आता बारामतीऐवजी मुंबईवरून येणार आहे.

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