Satara Bank Chairman Election : सातारा जिल्हा बँक अध्यक्षपदाचा तिढा सुटणार? लखोटा आता बारामतीऐवजी थेट मुंबईहून येणार, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांचे सूचक वक्तव्य

सातारा : आम्ही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीला महायुती म्हणून सामोरे गेलो आहोत. यासाठीच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या होत्या. त्यामुळे आता अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच घेतील, असे ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी शुक्रवारी (Satara District Central Cooperative Bank chairman) सांगितले. त्यामुळे दर पंचवार्षिकला अध्यक्षपदाचे नाव निश्चित करणारा लखाेटा आता बारामतीऐवजी मुंबईवरून येणार आहे..सातारा जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांनी दुष्काळ निवारणासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जिल्हा बॅंकेचे अधिकारीही त्यांना तेथे भेटले. त्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी गोरे यांनी संवाद साधला. या वेळी जिल्हा बॅंकेचा अध्यक्ष भाजपचाच होणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी त्यांना विचारला. यावर वेट ॲण्ड वॉच, असे म्हणत त्यांनी स्मितहास्य केले..ते म्हणाले, ‘‘निवडणूक महायुतीच्या माध्यमातून लढवली जावी, अशी देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा होती. त्यानुसार भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा सर्वांनी ती एकत्र लढवली. निवडणूक झाल्यानंतर फडणवीस यांनी सर्व आढावा घेतला आहे. मी संचालक म्हणून निवडून आलो असून, औपचारिकता म्हणून आज जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी माझी भेट घेतली. त्यात दुष्काळ व इतर बाबींबाबत चर्चा झाली. इतर बाबींवर चर्चा झाली नाही.’’ जिल्हा परिषदेतून नियोजन समितीवर सदस्य पाठविण्याची कार्यवाही येत्या काही दिवसांत पूर्ण करण्यात येईल, असेही जयकुमार गोरे यांनी सांगितले..Gokul Chairman Election Controversy : 'जय-पराजय होतात, पण माझ्या मुलाबद्दल जे केलं त्याबद्दल फार खंत वाटते, ते जिव्हारी लागलंय'; हसन मुश्रीफांनी व्यक्त केलं दु:ख.निवडीचे अधिकार त्यांनाचअध्यक्ष निवडीचा अधिकार आमच्या तिघांपैकी कोणालाही नसल्याने त्यावर बोलणे योग्य ठरणार नाही. अध्यक्ष निवडीचा अधिकार श्री. फडणवीस यांच्याकडे असून, तो जो निर्णय घेतील, तो आम्हाला मान्य असल्याचेही श्री. गोरे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.