Satara District Bank Election: थकीत शिक्षण निधीने ठरावांपुढे अडचण?; जिल्ह्यातील ४०६ संस्थांकडून १८ लाखांचा भरणा; ५५ संस्थांवर आता टांगती तलवार

सातारा: जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर हरकती घेण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यानुसार दाखल झालेल्या हरकतींमध्ये ज्या सहकारी संस्थांचे ठराव करण्यात आले आहेत. त्यापैकी अनेक संस्थांनी शिक्षण निधी भरलेला नसल्याने अशा संस्थांचे ठराव बेकायदेशीर असून, ते अपात्र ठरवून त्यांची नावे अंतिम मतदार यादीतून वगळावित, अशी हरकत अतिरिक्त निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी घेतली आहे..त्यामुळे ४६१ संस्थांचे ठराव अडचणीत आले होते. यातून खडबडून जागे झालेल्या ४०६ संस्थांनी तातडीने १८ लाख तीन हजार ९१० रुपयांचा शिक्षण निधीचा भरणा केला आहे. त्यामुळे आता हे ठराव पात्र करावेत, अशी मागणी जिल्हा सहकार बोर्डाने विभागीय सहनिबंधकांकडे केली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. या यादीवर २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती घेण्याची प्रक्रिया झाली. यामध्ये औद्योगिक, विणकर, मजूर, पाणीपुरवठा, ग्राहक व इतर संस्थांनी केलेल्या ठरावांमध्ये काही संस्थांनी शिक्षण निधी थकविल्याचे उघडकीस आले..Beetroot Oats Appe: बीट न खाणारी मुलेही मागून खातील; न आंबवता बनवा रक्त अन् ताकद वाढवणारे इन्स्टंट अप्पे!.याबाबत सहकारी संस्थांचे अतिरिक्त निबंधक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्रकुमार दराडे यांनी विभागीय सहनिबंधकांना पत्र पाठवून शिक्षण निधी थकीत असलेल्या संस्थांचे जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी केलेले ठराव बेकायदेशीर आहेत. हे ठराव अंतिम मतदार यादीतून वगळावेत, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे सुमारे शंभरच्या आसपास सहकारी संस्थांचे ठराव अडचणीत आले होते. याचा काही दिग्गज संचालकांना फटका बसणार होता..सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या संस्था वैधानिक शिक्षण निधी पूर्णपणे भरत नाहीत, तोपर्यंत अशा संस्था थकबाकीदार असून, त्यांच्या प्रतिनिधीला निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्याचा अथवा मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याचा अधिकार राहात नाही, असे नमूद आहे. थकबाकी भरलेली नसतानाही आगामी निवडणुकीसाठी ज्यांच्या नावे ठराव करून पाठविले आहेत. ते पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य आहेत. त्यामुळे या हरकतीची गांभीर्याने दखल घेत हे ठराव अपात्र ठरवून ते अंतिम मतदार यादीतून वगळण्यात यावेत, असे पत्रात श्री. दराडे यांनी नमूद केले आहे..यामुळे खडबडून जागे झालेल्या विविध सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी तातडीने शिक्षण निधीची थकबाकीची रक्कम भरली आहे. याबाबत जिल्हा सहकार बोर्डाचे सहकार विकास अधिकारी यांनी विभागीय सहनिबंधकांना पत्र पाठवून प्रारूप मतदार यादीतील शिक्षण निधी थकीत असलेल्या संस्थांनी या निधीचा भरणा केला आहे. त्यामुळे हे ठराव पात्र ठरवावेत, असे पत्र पाठविले आहे. यामध्ये ५८ नागरी पतसंस्थांनी दोन लाख २१ हजार ३० रुपये, कृषी उत्पादन प्रक्रिया सहकारी संस्था सहा असून, त्यांनी १३ लाख ५६ हजार ८९० रुपये, खरेदी- विक्री संघ दोन आहेत. त्यांनी ९६०० रुपये, ९६ गृहनिर्माण संस्थांकडून ९५ हजार ९४० रुपये, ७२ दूध संस्थांनी २१ हजार ५०० रुपये, औद्योगिक, विणकर, मजूर, पाणीपुरवठा, ग्राहक व इतर सहकारी संस्थांपैकी १७२ संस्थांनी ९८ हजार ९५० रुपये असा एकूण ४०६ सहकारी संस्थांनी मिळून १८ लाख ०३ हजार ९१० रुपयांचा शिक्षण निधीचा भरणा केला आहे..Gokul Election: ‘गोकुळ’ निवडणुकीसाठी दूध संस्थांची सुनावणी पूर्ण ; सोमवारी निकाल; चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी.पाटण, वाईमधील सर्वाधिक संस्थाअद्याप शिक्षण निधीचा भरणा न केलेल्या संस्थांची संख्या ५५ असून, त्यांच्याकडे ४७ हजार ७०० रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सातारा तालुक्यातील पाच, वाई ११, पाटण २०, खंडाळा सहा, खटाव दोन, कोरेगाव एक, कऱ्हाड तालुक्यातील नऊ संस्थांचा समावेश आहे. आता या संस्थांनी थकीत शिक्षण निधी न भरल्यास त्यांचे ठराव अपात्र ठरण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यांनी या निधीचा भरणा केल्यास त्यांचे ठराव पात्र होणार का, याची उत्सुकता ताणली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.