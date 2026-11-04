Bank Election: कराड सोसायटी गटातील लढतीने तालुक्यातील भोसले-उंडाळकर गटाच्या ताकदीवर शिक्कामोर्तब!

कऱ्हाड: सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कऱ्हाड सोसायटी गटातील लढतीने तालुक्यातील भोसले-उंडाळकर गटाच्या ताकदीवर शिक्कामोर्तब झाले. रयत संघटनेचे प्रमुख अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी भाजपचे कऱ्हाड दक्षिणचे अध्यक्ष धनंजय पाटील-आटकेकर यांचा ५५ मतांनी पराभव करुन जिल्हा बॅंकेत इंट्री केली आहे. कृष्णा कारखान्याचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले, आमदार डॉ. अतुल भोसले यांची मिळालेली साथ उंडाळकरांच्या विजयासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली. कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीत उंडाळकर गटाने केलेला मदतीचा पैरा जिल्हा बँकेतील विजयाच्या रुपाने भोसले गटाने फेडल्याचेच या निकालातुन स्पष्ट झाले आहे. .सातारा जिल्हा बॅंकेचे माजी सहकारमंत्री (कै.) विलासराव पाटील-उंडाळकर यांनी अनेक वर्षे नेतृत्व केले. त्यांच्या पश्चात अॅड. उंडाळकरांनी बँकेच्या राजकारणात सक्रिय राहण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मागील निवडणुकीत माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याविरोधात त्यांना पराभव पत्करावा लागला. त्यावेळी भोसले गटाने बाळासाहेब पाटील यांना साथ दिली होती. त्यानंतरच्या काळात राजकीय समीकरणे बदलली. कृष्णा कारखाना निवडणुकीत भोसले आणि उंडाळकर गट एकत्र आले. .या राजकीय मनोमिलनाचा फायदा भोसले गटाला कृष्णा कारखान्यासाठी झाला. त्याच सहकार्याची परतफेड करण्याची संधी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भोसले गटाला मिळाली. डॉ. सुरेश भोसले, आमदार डॉ. भोसले यांनी अॅड. उंडाळकरांच्या विजयासाठी ताकद लावली. दुसरीकडे, धनंजय पाटील-आटकेकर यांना माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी साथ दिली. भोसले गटाच्या मदतीने उंडाळकरांचा विजय सोपा झाला. उंडाळकरांनी १०० मतांची आघाडी घेतली तर श्री. पाटील यांना ४४ मते मिळाली आणि एक मत बाद झाले. उंडाळकर यांचा ५४ मतांनी या निवडणुकीत विजय झाला. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भोसले गटाने अॅड. उंडाळकरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहत राजकीय ऋणानुबंध जपले. पूर्वीच्या निवडणुकीत एकमेकांविरोधात उभे राहिलेले हे दोन गट आता सहकारातील सत्तेसाठी एकत्र आले आहेत. त्यामुळे कृष्णा कारखान्यातील मदतीचा पैरा जिल्हा बँकेतील विजयातून फेडल्याचे या निकालाने अधोरेखित केले.राजकीय समीकरणांना मिळाली नवी दिशासातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील कऱ्हाड सोसायटी गटाचा निकाल तालुक्यातील बदलत्या राजकीय समीकरणांचे संकेत देणारा ठरला. एकेकाळी परस्परविरोधात राजकीय भूमिका घेणारे भोसले-उंडाळकर गट आता सहकारातील निवडणुकीसाठी एकत्र आले. या एकजुटीचा फायदा दोन्ही गटांना झाला आहे. कऱ्हाड दक्षिणमध्ये भोसले-उंडाळकरांची नव्याने जुळलेल्या समिकरणांच्या ताकदीची चाचणीही या निकालातून झाली आहे. आगामी निवडणुकात या समीकरणाचे पडसाद दिसतील अशी चिन्हे आहेत..कऱ्हाडला मिळाले तीन संचालकसातारा जिल्हा बॅंकेत आता कऱ्हाडच्या तब्बल तीन संचालकांना स्थान मिळाले आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले हे पतसंस्था-बॅंका गटातुन, अॅड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर हे कऱ्हाड सोसायटी गटातुन तर ऋतुजा राजेश पाटील-वाठारकर या महिला राखीव म्हणुन संचालक झाल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा कऱ्हाडला तीन संचालक मिळाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.