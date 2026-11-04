सातारा

Satara Bank Election Results : साताऱ्यात महायुतीत ठिणगी! 'भाजपने युतीधर्म पाळला, पण मित्रपक्षांनी दगाफटका केला'; मंत्री जयकुमार गोरे यांचा गंभीर आरोप

Jaykumar Gore statement on Satara District Bank election : सातारा जिल्हा बँक निवडणुकीनंतर जयकुमार गोरे यांनी महायुतीतील मित्रपक्षांवर टीका केली. भाजपला अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याचा आरोप करत त्यांनी स्वबळावर विजयाचा दावा केला.
Jaykumar Gore statement on Satara District Bank election

Jaykumar Gore statement on Satara District Bank election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीचा धर्म प्रामाणिकपणे (Satara District Bank Election) पाळला. मात्र, मित्रपक्षांकडूनच काही ठिकाणी अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. काही जागांवर महायुतीतीलच घटक पक्षांनी दगाफटका केल्याचे दिसून येत आहे. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविली असती, तर जिल्हा बँकेत विजय मिळविला असता, असे सांगत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मित्रपक्षांच्या भूमिकेवर निशाणा साधला.

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Jaykumar Gore
Shambhuraj Desai
Satara District Bank Election
Mahayuti
Satara District Bank

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