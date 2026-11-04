Satara Bank Election Results : साताऱ्यात महायुतीत ठिणगी! 'भाजपने युतीधर्म पाळला, पण मित्रपक्षांनी दगाफटका केला'; मंत्री जयकुमार गोरे यांचा गंभीर आरोप

सातारा : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपने महायुतीचा धर्म प्रामाणिकपणे (Satara District Bank Election) पाळला. मात्र, मित्रपक्षांकडूनच काही ठिकाणी अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. काही जागांवर महायुतीतीलच घटक पक्षांनी दगाफटका केल्याचे दिसून येत आहे. भाजपने स्वबळावर निवडणूक लढविली असती, तर जिल्हा बँकेत विजय मिळविला असता, असे सांगत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी मित्रपक्षांच्या भूमिकेवर निशाणा साधला..जिल्हा बँकेच्या निवडणूक निकालानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नवनिर्वाचित संचालक अर्जुन काळे व इतर भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..गोरे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महायुती म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय झाला. जागावाटपानुसार प्रत्येक पक्षाने आपापल्या जागांवर निवडणूक लढविली. भाजपने मित्रपक्षांना प्रामाणिक साथ दिली. मात्र, फलटणमध्ये समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा कमी मतांनी पराभव झाला. कऱ्हाडमध्ये काहींनी महायुती धर्म पाळला, तर काहींकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. कोरेगावमध्ये आमदार महेश शिंदे यांच्याही उमेदवाराला निसटत्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. पदवीधर निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीतही मित्रपक्षांनी धोका देण्याचा प्रयत्न केला. या अनुभवातून भाजपने धडा घेतला आहे. त्यामुळे ‘मला लढायचे माहीत आहे,’ असा इशाराही अप्रत्यक्षपणे महायुतीमधील मित्रपक्षांना दिला..Uday Singh Patil Victory : भोसलेंनी फेडला उंडाळकरांचा पैरा! कृष्णा कारखान्यातील मदतीची जिल्हा बॅंकेतील विजयाने परतफेड, कराडमध्ये राजकीय समीकरणं बदलणार?.दरम्यान, कोरेगावमधून दोन्ही उमेदवारांमधील राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराची शेवटची निर्णायक मतपत्रिका काहीशी फाटल्याने हे मत अवैध ठरल्याचा आरोप झाला, तसेच सुरुवातीला निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हे मत वैध ठरविले. नंतर काही राजकीय नेत्यांनी फोनाफोनी केल्याने ही मतपत्रिका अवैध ठरवून ईश्वरी चिठ्ठी टाकल्याचा आरोप विजयी उमेदवारांनी केला आहे. यावर जयकुमार गोरे यांनी चिठ्ठी प्रकरणातील आरोपांत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले..अर्जुन काळे यांना पाडण्याचा डावभारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अर्जुन काळे यांना पाडण्यासाठी महायुतीतूनच हालचाली झाल्या. मात्र, त्यांचे काम पूर्वीपासून चांगले आहे. या निवडणुकीत विरोध होऊनही एकाकी लढत देत अर्जुन काळे यांनी विजय मिळविल्याचे जयकुमार गोरे यांनी सांगितले..अध्यक्षपदाचा निर्णय वरिष्ठ घेणारजिल्हा मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडे होती. ही बँक महायुती म्हणून आम्ही लढलो होतो. मात्र, निकालानंतर मित्रपक्षांचे सहकार्य मिळाले नाही; परंतु आता जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार असल्याचे श्री. गोरे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.