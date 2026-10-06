Satara District Bank Election: खासदार उदयनराजे, नितीन पाटील बिनविरोधच्या वाटेवर; दहा वर्षांच्या नियमाची धाकधुक, विविध चर्चांना उधाण

सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत माघारीच्या टप्प्यात महायुतीच्या गोटात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि खासदार नितीन पाटील यांची बिनविरोधकडे वाटचाल चालू आहे. मात्र दहा वर्षांच्या नियमाची धाकधुकमुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात दाखल झालेला ज्ञानेश्वर पवार यांचा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यात आल्याने उदयनराजेंच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. त्याचवेळी नितीन पाटील यांचीही बिनविरोध निवड निश्चित झाल्याने महायुतीच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीतील घटक पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यातून दोन खासदारांची बिनविरोध निवड हा पहिला ठोस परिणाम समोर आला आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या २१ संचालकपदांच्या जागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून, अर्ज छाननीनंतर आता माघारीचा टप्पा सुरू झाला आहे. या टप्प्यात कोणते उमेदवार रिंगणातून माघार घेतात आणि कोण निवडणुकीच्या मैदानात कायम राहतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.