सातारा

Shambhuraj Desai Satara Bank Election Result : सातारा जिल्हा बँकेत मोठा उलटफेर! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा दणदणीत विजय; भाजप नेते सत्यजितसिंह पाटणकरांना पराभवाचा धक्का

Shambhuraj Desai defeats Satyajit Singh Patankar : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अटीतटीच्या निवडणुकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाजपचे नेते सत्यजितसिंह पाटणकर यांचा पराभव केला. विजयानंतर देसाई समर्थकांनी जल्लोष केला.
Gopichand Padalkar Wins Sangli District Bank Election

Gopichand Padalkar Wins Sangli District Bank Election

esakal

हेमंत पवार
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कराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या आज झालेल्या मतमोजणीत साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सत्यजितसिंह पाटणकर यांचा पराभव करून सातारा जिल्हा बँकेत एन्ट्री केली आहे. मोठ्या चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत पालकमंत्री देसाई यांनी बाजी मारत पुन्हा एकदा पाटण तालुक्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे.

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