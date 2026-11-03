Shambhuraj Desai Satara Bank Election Result : सातारा जिल्हा बँकेत मोठा उलटफेर! पालकमंत्री शंभूराज देसाईंचा दणदणीत विजय; भाजप नेते सत्यजितसिंह पाटणकरांना पराभवाचा धक्का

कराड : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या आज झालेल्या मतमोजणीत साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सत्यजितसिंह पाटणकर यांचा पराभव करून सातारा जिल्हा बँकेत एन्ट्री केली आहे. मोठ्या चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत पालकमंत्री देसाई यांनी बाजी मारत पुन्हा एकदा पाटण तालुक्यावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे..निवडणुकीत शंभूराज देसाई आणि सत्यजितसिंह पाटणकर यांच्यात चुरशीची लढत पाहायला मिळाली. दोन्ही बाजूंकडून विजयासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते. त्यामुळे या लढतीच्या निकालाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. अखेर निकालात शंभूराज देसाई यांनी बाजी मारत प्रतिस्पर्ध्यावर मात केली..या मतदानासाठी सकाळी साडेसातच्या सुमारास पालकमंत्री देसाई यांच्या समर्थक मतदारांना घेऊन मतदान केंद्रावर दाखल झाले होते. तर त्यांचे विरोधी सत्यजितसिंह पाटणकर यांनीही आपल्या समर्थक मतदारांना घेऊन मतदान केंद्र परिसरात हजेरी लावली होती. मतदानानंतर लगेचच पालकमंत्री देसाई यांनी विजयाचा दावा केला होता..Sangli District Bank Election Result : सांगलीच्या राजकारणात मोठा उलटफेर! जतमध्ये विरोधकांचा 'करेक्ट कार्यक्रम'; अटीतटीच्या लढतीत 54 मते घेत गोपीचंद पडळकरांनी मारली बाजी.दरम्यान, आज मंगळवारी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या मतदानाची मतमोजणी सातारा येथे सुरू आहे. या मतमोजणीत पाटण सोसायटी गटातून पालकमंत्री शंभूराजे देसाई 58 मते घेऊन विजयी झाले आहेत. पालकमंत्री देसाई हे विजय झाल्यामुळे ते सातारा जिल्हा बँकेत संचालक म्हणून एन्ट्री करणार आहेत. बेरजेचे राजकारण करत त्यांनी विरोधकांची बाजी पलटवत विजय मिळवला. मंत्री देसाई विजय झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी गुलालाची उधळण करत फटाक्यांच्या आतषबाजीत जल्लोष सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.