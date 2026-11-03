Satara Bank Election: ४४-४४ मतांचा पेच अन् ईश्वर चिठ्ठीचा कौल; सातारा जिल्हा बँकेत सुनील माने विजयी, कोरेगावात राष्ट्रवादीची मते फुटली?

कोरेगाव : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदारसंघातील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अजित पवार गटाच्या सुनील माने आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सुनील खत्री या दोन मित्रांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीचा निकाल अखेर "ईश्वर चिठ्ठी"वर लागला. श्री. माने विजयी झाले. "राष्ट्रवादी"कडे अधिकची मते असताना त्यांची मते फुटल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा निकाल दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसना आत्मचिंतन करायला लावणारा,तर भाजपला बळ देणारा ठरला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची 2021 मध्ये झालेली संचालक मंडळाची निवडणुकीही अशीच चुरशीने झाल्याचे पहायला मिळाले होते. त्यावेळी एकत्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे तत्कालीन आमदार शशिकांत शिंदे, नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजीराव महाडिक आणि शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या सुनील खत्री यांच्यात चुरशीने झाली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रत्यक्षात व कागदावरही प्रबळ होती, तर प्रतिस्पर्धी आमदार महेश शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ही प्रत्यक्षात व कागदावरही तुलनेत क्षीण होती. .त्यामुळे ही निवडणूक राष्ट्रवादी एकतर्फी जिंकेल अशी मोठ्या प्रमाणात चर्चा होती. प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यानंतर दोन्ही उमेदवारांना समान 45 मते मिळाल्याचे पाहून सर्वाना एक आश्चर्याचा धक्का बसला होता. यातून एक स्पष्ट झाले होते की, राष्ट्रवादीच्या मतांमध्ये मोठी फुट पडली होती. या निवडणुकीत अखेर ईश्वरी चिठ्ठीने श्री. खत्री यांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली गेली. आता पाच वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीत थोडेफार राजकीय स्थित्यंतरे झाली होती.मात्र मतांचे बलाबल 2021 सारखेच होते..म्हणजे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रबळ होती. फक्त श्री. महाडिक यांच्या जागी सुनील माने हे निवडणूक रिंगणात उतरलेले होते, तर समोरून पुन्हा एकदा सुनील खत्री भाजपच्या वतीने रिंगणात उतरून नशिब अजमावत होते. एकूण मतांचे बलाबल पहाता या निवडणुकीत श्री. माने हे सहज विजयी होतील असा अंदाज राजकीय जाणकार व्यक्त करत असताना दोन्हीही उमेदवारांना समान 44 मते मिळाली व हा निकाल पुन्हा एकदा ईश्वरी चिठ्ठीवर गेला. .मात्र, यावेळी या चिठ्ठीने सुनील खत्री याना हुलकावणी देत सुनील माने यांच्या बाजूने कौल दिल्याने ते विजयी झाले. सलग दुसर्या वेळी झालेल्या या निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या मतांत मोठी फुट पडल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षांचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना आत्मचिंतन करायला लावणारी तर भाजपला बळ देणारी ठरली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.एक मत बाद, एक मतपत्रिका फाटकी!दरम्यान, मतमोजणीत एक मतपत्रिका बाद झाली (का केली?) आणि एक चिठ्ठी फाटली (का फाडली?) त्यामुळे या निकालावरून दोन्ही बाजूंत वाद निर्माण झाला. समान मतांमुळे या जागेचा अंतिम फैसला पुन्हा एकदा 'ईश्वर चिठ्ठी'च्या माध्यमातून झाला आणि सुनिल माने विजयी झाले. त्यामुळे या दोन्ही मित्रांना एकापाठोपाठ बँकेत संचालक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. राजकीय वर्तुळात या अनोख्या योगायोगाची आणि नियतीच्या खेळाची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.