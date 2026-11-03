सातारा

Satara Bank Election: ४४-४४ मतांचा पेच अन् ईश्वर चिठ्ठीचा कौल; सातारा जिल्हा बँकेत सुनील माने विजयी, कोरेगावात राष्ट्रवादीची मते फुटली?

Satara Bank Election Sunil Mane Wins Against Sunil Khatri: राष्ट्रवादीची मते नेमकी फुटली कुठे? ४४-४४ मतांच्या पेचात सुनील माने विजयी; कोरेगावच्या निकालाची चर्चा
Koregaon Bank Election Result Sunil Mane Wins as 44 44 Vote Tie Leads to Lucky Draw in Satara District Bank Polls

Koregaon Bank Election Result Sunil Mane Wins as 44 44 Vote Tie Leads to Lucky Draw in Satara District Bank Polls

esakal

पांडुरंग बर्गे
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कोरेगाव : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत कोरेगाव तालुका सोसायटी मतदारसंघातील राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अजित पवार गटाच्या सुनील माने आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सुनील खत्री या दोन मित्रांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीचा निकाल अखेर "ईश्वर चिठ्ठी"वर लागला. श्री. माने विजयी झाले. "राष्ट्रवादी"कडे अधिकची मते असताना त्यांची मते फुटल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा निकाल दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसना आत्मचिंतन करायला लावणारा,तर भाजपला बळ देणारा ठरला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

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