सातारा जिल्ह्यात 1160 नागरिकांचे नमुने तपासणीला; 1280 उपचारार्थ घरी परतले

सातारा : सातारा जिल्ह्यात विविध रुग्णालयात आणि कोरोना केअर सेंटर, डिसीएचसी व सीसीसीमध्ये उपचार घेत असलेल्या 1280 नागरिकांना घरी सोडण्यात आले आहे. याबरोबरच 1160 जणांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली आहे. येथील क्रांतीसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा येथील 34, उपजिल्हा रुग्णालय कराड 21, उपजिल्हा रुग्णालय फलटण 50, कोरेगाव 126, वाई 85, खंडाळा 74, रायगांव 106, पानमळेवाडी 212, मायणी 103, महाबळेश्वर 55, दहिवडी 41, खावली 45, तळमावले 26 आणि कृष्णा मेडीकल कॉलेज कराड 182 असे एकूण 1160 जणांचे नमुने तपासणीला पाठविण्यात आले आहेत, अशी माहिती ही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली. घेतलेले एकूण नमुने 61658

एकूण बाधित 28153

घरी सोडण्यात आलेले 19057

मृत्यू 807

उपचारार्थ रुग्ण 8289 संपादन - सुस्मिता वडतिले

