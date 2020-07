काहीही करा; पण "त्यांना' आवरा

ढेबेवाडी (जि. सातारा) ः आतापर्यंत येथील बाजारपेठ आणि वर्दळीच्या रस्त्यांपुरता मर्यादित असलेला मोकाट कुत्र्यांच्या झुंडीचा उपद्रव आता शिवारातही पोचल्याने वाहनचालक, पादचाऱ्यांसह शेतकरीही हैराण झाले आहेत. काहीही करा पण कुत्र्यांना आवरा, अशी मागणीही त्यांच्यातून जोर धरू लागली आहे. मध्यवर्ती बाजारपेठेचे ठिकाण असल्याने येथे दिवसभर आजूबाजूच्या गावातील नागरिकांची खरेदी व अन्य कामानिमित्ताने वर्दळ असते. बस स्थानक, बाजारपेठ, ग्रामीण रुग्णालय, वन कार्यालय, बॅंका, शासकीय कार्यालये अशा गर्दीच्या ठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुत्र्यांच्या झुंडीचा वावर असला, तरी ग्रामपंचायत व अन्य यंत्रणांना त्यावर नेमका इलाज शोधता आलेला नाही. मंद्रुळकोळे व ढेबेवाडी ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत बाजारपेठ परिसर समाविष्ट आहे. येथील चिकन व मटण शॉपच्या परिसरात रात्रंदिवस कुत्र्यांच्या झुंडी रेंगाळत असतात. दिवसेंदिवस मोकाट कुत्र्यांच्या टोळक्‍यांची संख्या वाढतच आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात आणि त्यांना वाहने धडकून झालेल्या अपघातात अनेक पादचारी, वाहन चालक जखमी झाल्याच्या घटना येथे वारंवार घडत असतानाही यंत्रणा त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देताना दिसत नाही. कुत्र्यांच्या मागावर बिबट्याही बाजारपेठेत

रस्त्यावर फिरताना दिसणाऱ्या कुत्र्यांच्या झुंडी आतातर शिवारातील उभ्या पिकातूनही फिरताना दिसत असून, कोवळ्या पिकांचे त्यांच्याकडून जबर नुकसान सुरू आहे. कुत्री अंगावर धावून येत असल्याने शेतकरी एकटे शिवारात जाण्यास घाबरत आहेत. ढेबेवाडीच्या लगतच डोंगर भाग असल्याने भक्ष्याच्या शोधार्थ बिबट्यानीही बाजारपेठेकडे मोर्चा वळवला आहे. काही दिवसांपूर्वीच बिबट्याने बाजारपेठेत कुत्र्याचा फडशा पाडल्याची घटनाही येथे घडली आहे. कुत्र्यांचा माग काढत येथे बिबट्याही येऊ लागल्याने नागरिकांच्या काळजीत आणखीनच भर पडली आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे) सातारा : दोन कोरोनाबाधितांचा मृत्यू; 89 रुग्णांची वाढ

Web Title: Satara Do anything; But cover them