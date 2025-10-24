Satara Doctor Case : चार वेळा बलात्कार करुन छळ; PSI चे नाव हातावर लिहून महिला डॉक्टरनं संपवलं जीवन, साताऱ्यात खळबळ

Satara Doctor Case : सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका वरिष्ठ महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी रात्री उशिरा उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे फलटण परिसरासह संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिला डॉक्टर (PSI Harassment) काही महिन्यांपासून पोलीस विभाग आणि आरोग्य विभागातील एका वादात अडकल्या होत्या. तपासणीसंदर्भात पोलिसांशी झालेल्या वादानंतर त्यांच्या विरोधात अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली होती. या चौकशीमुळे त्या प्रचंड मानसिक तणावाखाली होत्या. शेवटी त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले..महिला डॉक्टरने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार देऊन “माझ्यावर अन्याय होत आहे, मी आत्महत्या करीन” असा स्पष्ट इशारा दिला होता. मात्र, या गंभीर इशाऱ्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही न्याय न मिळाल्याने अखेर त्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला..फलटणमधील एका हॉटेलमध्ये महिला डॉक्टरने आपले जीवन संपवले. रात्री उशिरा पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मृतदेह ताब्यात घेतला. प्राथमिक तपासानुसार ही आत्महत्या असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या आत्महत्येमागील कारण समोर येताच परिसरात खळबळ उडाली आहे..भाऊबीजेच्या दिवशी दुर्दैवी घटना! मुलाच्या मृत्यूचं दुःख सहन न झाल्याने आईला हृदयविकाराचा झटका; बहिणीनं भावाचं औक्षण करत दिला निरोप.मृत्यूपूर्वी महिला डॉक्टरने आपल्या हातावर आत्महत्येचे कारण लिहिले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यावर त्यांनी लिहिले होते की, “माझ्या मरण्याचे कारण PSI गोपाल आहे. त्याने माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला आणि प्रशांत बनकर यांनी मला चार महिने शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला.”.या प्रकरणाबाबत साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “या घटनेचे अधिकृत कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मी पोलीस अधीक्षकांना घटनास्थळी जाण्याचे आदेश दिले आहेत. जर सुसाईड नोट किंवा पुरावे सापडले असतील तर त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. मुलीच्या नातेवाईकांकडून अधिक माहिती घेतली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”.पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे आणि सखोल तपास केला जाईल, असे सांगितले आहे. हातावरील मजकूर हा महत्त्वाचा पुरावा मानला जात असून, त्या दिशेने पोलीस तपास करत आहेत. या घटनेमुळे वैद्यकीय आणि पोलीस प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. एका महिला डॉक्टरला अशा टोकाच्या परिस्थितीतून जावे लागल्याने आणि त्यात पोलिसांचाच सहभाग असल्याचा आरोप झाल्याने, प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन सत्य समोर यावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.