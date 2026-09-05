Satara DPDC Fund : आमदारांच्या वाट्याला ‘नियोजन’चे ४९१ कोटी, निधीबाबत नवा निर्णय; पालकमंत्र्यांना ३० टक्के निधी

सातारा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधी वाटपावरून महायुती सरकारमध्ये सातत्याने निर्माण होणारा ताणतणाव अखेर संपुष्टात आला आहे. महायुतीच्या नुकत्याच झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत निधी वाटपाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. .या नव्या सूत्रानुसार, जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण निधीपैकी ७० टक्के निधी हा आमदारांना त्यांच्या विकासकामांसाठी दिला जाणार असून, उर्वरित ३० टक्के निधीचा कोटा पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत राहणार आहे. या निर्णयामुळे सत्ताधारी आमदारांना आपल्या मतदारसंघात कोट्यवधींची विकासकामे मार्गी लावण्यास मोठा हातभार लागणार आहे..जिल्ह्याचा विचार करता ‘७०:३०’ फॉर्म्युल्याचा थेट फायदा लोकप्रतिनिधींना होणार आहे. शिवसेनेचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात आठ आमदार असून, यामध्ये भाजपचे चार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) दोन आणि शिवसेनेचे (शिंदे गट) दोन आमदार आहेत..बनावट ST प्रमाणपत्रावर ३० वर्षे नोकरी, तरीही मिळणार पेन्शन; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबईतील इंजिनिअरला दिलासा.विशेष म्हणजे, या आठ आमदारांपैकी भाजपचे दोन, राष्ट्रवादीचा एक आणि शिवसेनेचे स्वतः शंभूराज देसाई असे चार कॅबिनेट मंत्री आहेत. सातारा जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा ७०२ कोटींचा आहे. नव्या निर्णयानुसार साताऱ्यातील सर्व आठ आमदारांच्या हक्काच्या विकासासाठी एकूण निधीतील ४९१ कोटी रुपयांचा मोठा वाटा राखीव राहणार आहे. पालकमंत्री म्हणून शंभूराज देसाई यांच्या स्वेच्छा आणि विशेष निधीच्या कोट्यात २११ कोटी रुपये राहणार आहेत..पूर्वी डीपीसीच्या निधी वाटपात पालकमंत्र्यांचीच मक्तेदारी राहात असल्याच्या तक्रारी वारंवार आमदारांकडून केल्या जात होत्या. अनेकदा निधीच्या पळवापळवीवरून सत्ताधारी पक्षांमधील आमदारांमध्येच नाराजीचा सूर पाहायला मिळत असे. मात्र, समन्वय समितीच्या या निर्णयामुळे आता निधी वाटपात पारदर्शकता आणि समतोल येण्यास मदत होईल..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध स्मृती मानधनाची नजर 'या' रेकॉर्डवर; आशिया कपमध्ये पुन्हा इतिहास रचणार?.कामे होणार जलद गतीने नियोजन समितीच्या माध्यमातून आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात कोट्यवधींचा निधी थेट उपलब्ध होणार असल्याने रस्त्यांची सुधारणा, पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प, आरोग्य सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांसारखी प्रलंबित कामे जलद गतीने पूर्ण करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.