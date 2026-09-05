सातारा

Satara DPDC Fund : आमदारांच्या वाट्याला ‘नियोजन’चे ४९१ कोटी, निधीबाबत नवा निर्णय; पालकमंत्र्यांना ३० टक्के निधी

70:30 Formula Decided for Satara DPDC Fund : सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या ७०२ कोटींच्या निधीपैकी ७० टक्के म्हणजे ४९१ कोटी रुपये आमदारांच्या विकासकामांसाठी, तर ३० टक्के म्हणजे २११ कोटी रुपये पालकमंत्र्यांच्या अखत्यारीत ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Satara DPDC Fund

Satara DPDC Fund

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधी वाटपावरून महायुती सरकारमध्ये सातत्याने निर्माण होणारा ताणतणाव अखेर संपुष्टात आला आहे. महायुतीच्या नुकत्याच झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत निधी वाटपाबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

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