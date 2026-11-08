Shambhuraj Desai : "पाच हजार ही केवळ सुरुवात, पूर्ण मदत मिळणार"; दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शंभूराज देसाईंचा मोठा दिलासा, सरकार सोबत असल्याचीही दिली ग्वाही

दहिवडी (जि. सातारा) : महाराष्ट्र दुष्काळाच्या संकटातून जात असताना या संकटकाळात सरकार शेतकऱ्यांसोबत असल्याची ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्यासाठी पालकमंत्री देसाई यांनी माण तालुक्यातील पिंपरी गावाच्या शिवारात एका झाडाखाली घोंगडीवर बसून थेट शेताच्या बांधावरच फराळ खाऊन दिवाळी साजरी (Shambhuraj Desai Diwali with farmers in Satara) केली. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे सातारा जिल्हा संपर्कप्रमुख शेखर गोरे, बाळासाहेब मुलाणी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या अग्रिम मदतीबाबत बोलताना पालकमंत्री देसाई म्हणाले, पाच हजार रुपयांची मदत ही शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, त्यांना सणाच्या काळात काहीसा दिलासा मिळावा, या उद्देशाने देण्यात येत आहे. ही अंतिम मदत नाही. नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे अहवाल प्राप्त होतील. त्यानंतर शासनाच्या निकषांनुसार शेतकऱ्यांना पूर्ण मदत देण्यात येईल. संकट कितीही मोठे असले तरी खचून जाऊ नका, धीर सोडू नका, असा विश्वास त्यांनी शेतकऱ्यांना दिला..‘सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे,’ असा विश्वास देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी निसर्गाच्या संकटामुळे खचून न जाता पुन्हा नव्या उमेदीने उभे राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी पिंपरी ग्रामस्थ व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Khadakwasla Dam Latest Water Level : खडकवासला धरणसाखळीत 77.80 टक्के पाणीसाठा; गतवर्षीच्या तुलनेत 5.56 टीएमसीने घट, चारही धरणांत पाण्याची आवक शून्य.'शासनाकडून मजुरांसाठी विशेष योजना'शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले असले तरी भूमिहीन व मजुरांचा विचार झाला नसल्याच्या मुद्द्यावर, हा प्रश्न शासनाकडे मांडून मजुरांसाठीही विशेष योजना आखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली..Praful Patel Clarification : '10 नोव्हेंबरनंतर पुन्हा भेटणार...' शरद पवार-प्रफुल्ल पटेल यांच्या भेटीत काय ठरलं? राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे होणार का विलीनीकरण?.'शेखर गोरे जनतेसाठी स्वखर्चातून कामे करतात'शिवसेना जिल्हा संपर्कप्रमुख शेखर गोरे हे जनतेसाठी स्वखर्चातून लोकोपयोगी कामे करतात. त्यांनी स्वतः पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करुन दिले असल्याचे सांगत, त्यांना कोणाच्या सहकार्याची गरज नसून ते आमचे खंबीर नेते आहेत, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.