सायगाव (जि. सातारा) : मुंबई येथून ता. 16 मे रोजी संबंधित महिला सायगाव (ता. जावळी) येथे पोचली. त्यावेळी तिचा स्वॅब घेतला गेला. ता. 22 रोजी तिचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे संपूर्ण गाव सील करून तिला व तिच्याबरोबर मुंबईहून प्रवास केलेल्या मोरघरच्या चौघांचे तर सायगाव येथील तिघांच्या घशातील स्त्रावाचे नमुने घेऊन त्यांना जिल्ह्य रुग्णालयात उपचारासाठी दखल करण्यात आले होते. मात्र, काल अचानक भर पावसात सायंकाळी सहा वाजता संबंधित महिला जिल्हा रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकेतून सायगावमध्ये आली. त्यावेळी पोलिस पाटील यांनी यासंदर्भातील माहिती कोरोना समिती व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना दिली. परंतु, त्यांना याबाबत काहीच माहिती नव्हते. अशा स्थितीत आता त्या महिलेने राहायचे कोठे, यावरून निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू झाली. त्यात ती महिला घराजवळ भर पावसात तासभर उभी होती. अखेर त्यांना येथील डॉक्‍टरांनी शाळेमध्ये संस्थात्मक क्‍वारंटाइन होण्यास सांगितले. दरम्यान, पोलिस पाटील सुहास भोसले यांनी तहसीलदार शरद पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनाही त्याबाबत काही माहिती नसल्याचे लक्षात आले. अखेर त्यांनीही याबाबत माहिती घेऊन संबंधित महिलेला पुन्हा तिच्या घरी क्‍वारंटाइनमध्ये थांबण्याचे आदेश दिले.

जिल्हा आरोग्य विभागाने संबंधित महिलेला डिस्चार्ज देणार असल्याची कल्पना तालुका आरोग्य विभागाला दिलीच नव्हती. त्यामुळे समन्वयाच्या अभावातून परवड झाली ती एका कोरोनाबाधित महिलेची. घरुन शाळेत आणि शाळेतून पुन्हा घरी असे हेलपाटे त्यांना मारावे लागले. बेलावडे येथील मृत कोरोना बाधिताच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्‍तींना देखील विलगीकरण कक्षात न ठेवता, तालुका आरोग्य विभागास कोणतीही माहिती न देता, जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने गावात पाठवून दिल्याने गावात काही काळ वादावादीचे प्रकार घडले. भितीला निमंत्रण

प्रत्येक गावात स्थानिक दक्षता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु जिल्हा आरोग्य यंत्रणा, तालुका आरोग्य यंत्रणा आणि स्थानिक समित्या यांच्यात कोणताही समन्वय रहात नसल्याने अनेक ठिकाणी वादावादी वाढण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. त्यातून कोरोनाग्रस्तांची संख्या पुन्हा वाढण्याची भितीही निर्माण होत आहे.



