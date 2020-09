दाटीवाटीमुळे कऱ्हाड शहर कोरोनाचा हॉटस्पॉट, नियंत्रणाची यंत्रणाही तोकडी

कऱ्हाड (जि. सातारा) : घरांची अरुंद अन्‌ दाटीवाटी रचना, गल्लोगल्तील लोकसंख्येची जास्त घनता, याच ओळखीने कऱ्हाड शहराला कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनवले आहे. होय, जिल्ह्यात शहरी भागात सर्वाधिक रुग्ण कऱ्हाड शहरात आहेत. शहरात त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणाही तोकडी आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणाबाहेर गेलेला आहे. शहरात एक हजार 152 कोरोनाबाधित आहेत, तर दहा हजार 446 हाय व लो रिस्कमधील नागरिक आहेत. पालिका, नागरी आरोग्य केंद्राचा "वॉच' आहे.

पश्‍चिम महाराष्ट्रात ब वर्ग पालिकेच्या एक लाख लोकसंख्येच्या आतील सर्वाधिक घनता असलेले शहर म्हणून कऱ्हाडची ओळख आहे. बाजारपेठेची अरुंद रचना शहराला नेहमी वेगवेगळ्या अडचणीत आणते. पेठनिहाय घरांची रचना दाटीवाटीची आहे. त्यामुळे लोकसंख्येची घनता अलीकडच्या काळात वाढली आहे. त्याची नोंद शासनाकडेही आहे. मात्र, तीच रचना आताच्या कोरोनाच्या काळात शहराला मारक ठरली आहे. जिल्ह्यात शहरी भागातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण ही कऱ्हाड शहरात एक हजार 446 आहे. त्यात तब्बल 45 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे शहरातील मृत्यू दर 3.75 टक्के आहे. शहरात हाय रिस्कमध्ये पाच हजार 167 नागरिकांची रोजची तपासणी होते आहे. लो रिस्कमधील पाच हजार 279 नागरिकांवर पालिकेचा "वॉच' आहे. जवळपास 14 हजारांवर नागरिक कोमऑर्बिट आहेत. कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण शनिवार, तर सर्वात कमी रुग्ण रविवार पेठेत आहेत. शनिवार पेठ सर्वात मोठी आहे. तेथे तब्बल 128 रुग्ण आहेत. तर मंगळवार व सोमवार शहरातील सर्वात दाटीवाटीच्या पेठा आहेत. सोमवारात 70, तर मंगळवार पेठेत 57 रुग्ण आहेत. मोठ्या शनिवार पेठेच्या तुलनेत दाटीवाटीच्या सोमवार, मंगळवार पेठेत मृत्यूचा टक्का जास्त आहे. सोमवार पेठेत सात, मंगळवार पेठेत नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे दाटीवाटीची लोकवस्ती धोक्‍याची ठरते आहे. शहरात सामूहिक संसर्ग वाढल्याने कोरोनाला रोखणे अवघड झाले आहे. शहरात तेवढ्या ताकदीची आरोग्य यंत्रणा नाही. मोडक्‍या इमारतीत नागरी आरोग्य केंद्र आहे. पालिकेचा तो स्वतंत्र दवाखाना आहे, तरीही तेथे मर्यादित स्टाफ आहे. अद्ययावत सामग्रीची वानवा आहे. नागरिकांना मोठ्या खासगी दवाखान्यावर अवलंबून राहवे लागत आहे. मात्र, कोरोनाच्या निमित्ताने बंद झालेले खासगी दवाखाने अन्‌ पालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्राच्या मर्यादा लक्षात आल्याने अत्यंत बिकट स्थिती शहरात निर्माण झाली आहे. शहराची अशी आहे, स्थिती : कोरोनाबाधित एकूण रुग्ण - 1157, बरे झालेले रुग्ण - 797, हाय रिस्क- पाच हजार 167, लो रिस्क - पाच हजार 279. कऱ्हाड शहरातील पेठनिहाय स्थिती कऱ्हाड शहरातील पेठनिहाय कोरोना रूग्णसंख्या आणि मृत्यूसंख्या ः शनिवार पेठ-128-11. सोमवार पेठ-70-9. मंगळवार पेठ-60-9. बुधवार पेठ-47 -5. शुक्रवार पेठ-30-2. गुरुवार पेठ-29-4. संपादन : पांडुरंग बर्गे

