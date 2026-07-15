Vardhangad Fake Police Checkpoint : 'स्पेशल 26'चा थरार साताऱ्यात! वर्धनगड घाटात बनावट नाका लावून वाहनचालकांना लुटणाऱ्या 3 महिलांसह 9 तोतया पोलिसांना पुसेगाव पोलिसांनी कसं पकडलं?

सातारा : अंगावर खाकी वर्दी... डोक्यावर ‘सांगली पोलिस’ लिहिलेली टोपी... रस्त्यावर लोखंडी बॅरिकेड्स... बाजूला दोन चारचाकी गाड्या आणि येणाऱ्या- जाणाऱ्या वाहनचालकांना ‘आम्ही पोलिस आहोत, कारवाई टाळायची असेल तर पैसे काढा,’ असा दम. ‘स्पेशल २६’ चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे खेळ सोमवारी मध्यरात्री वर्धनगडच्या रस्त्यावर रंगला (Satara fake police checkpoint case) होता. .‘स्पेशल २६’ चित्रपटात तोतया अधिकाऱ्यांनी छापे टाकून यंत्रणेलाच गुंगारा दिला होता; वर्धनगड घाटात मात्र, तीन महिलांसह सात जणांच्या टोळीने उभारलेला तपासणी नाका पुसेगाव पोलिसांनी पाठलाग करून उधळून लावला..जिल्ह्यातील या फिल्मी स्टाइल खंडणीच्या खेळाचा त्यामुळे पर्दाफाश झाला आहे. विकास दत्तात्रय शिंदे (वय २४, रा. नागाव रस्ता, ता. वाळवा), वैभव पांडुरंग पवार (३३), राहुल सुनील पाटील (२८), केतन बाबासाहेब महाजन (३३, तिघेही रा. मिरज परिसर), प्रियांका रणदीप नाईक (३२, रा. शिरोळ), प्रियांका संजय भोरे (३५, रा. मिरज) आणि अरुणा दयानंद आवळे (४१, रा. मिरज) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..Dhule Food Safety Raid : बापरे... तुम्हीही इथून मिठाई खरेदी करता का? धुळ्यातील नामांकित दुकानांमध्ये मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री, FDA ची मोठी कारवाई.जिल्ह्यात आज संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे आगमन होत आहे. या पार्श्वभूमिवर पोलिस यंत्रणा व्यस्त आहे. या संधीचा फायदा घेत पोलिसांचा वेश परिधान करून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या ठगांना पोलिसांनी अटक केली आहे. पुसेगाव-सातारा मार्गावरील वर्धनगड हद्दीत नायरा पेट्रोलपंपाजवळ रविवारी (ता. १३) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला..Sangli Crocodile Attack : काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती! मगरीने आधी खांदा पकडला, मग मानेवर झडप; पाठीत दात घुसल्याने गंभीर जखमी, 60 वर्षीय नागरिकाची मृत्यूशी झुंज.काही जण खाकी व खासगी कपड्यांत वाहनांना अडवून पैसे घेत असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ खुणे यांना रात्री पावणेबाराच्या सुमारास मिळाली. त्यांनी पथकासह तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी पोलिसांना रस्त्यावर लोखंडी बॅरिकेडिंग लावलेले आणि त्याजवळ तीन महिला व चार पुरुष थांबल्याचे दिसले. जवळच दोन मोटारसायकलस्वारांना अडविण्यात आले होते; तर काही अंतरावर दोन मोटारी उभ्या होत्या. खऱ्या पोलिसांचे वाहन दिसताच बॅरिकेडिंगजवळील सातही जणांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी पाठलाग करून त्यांना पकडले..संशयितांपैकी काहींनी खाकी पँट, खाकी शर्ट, ब्राऊन बूट घातले होते. एका महिलेने महाराष्ट्र पोलिसांचा लोगो आणि ‘सांगली पोलिस’ असा उल्लेख असलेली टोपी घातली होती. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीबाबत विचारणा केल्यानंतर सर्व जण पोलिस दलात कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून दोन मोटारी, आठ मोबाईल आणि दोन हजार २०० रुपयांची रोख रक्कम असा एकूण २१ लाख १९ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. संशयितांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..Sadabhau Khot Latest Political Statement : 'सवतीचं स्वागतच, भांडीकुंडी करू लागेल'; जयंत पाटलांच्या भाजप प्रवेशाबाबत आमदार सदाभाऊ खोत यांचा खोचक टोला.पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर आणि पोलिस उपअधीक्षक राजश्री तेरणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ खुणे, पोलिस हवालदार योगेश बागल, रेश्मा भोसले, अशोक सरक, राहुल जाधव, उमेश देशमुख, दऱ्याबा नरळे आणि चालक तुषार बाबर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..‘कारवाई नको असेल, तर ५०० रुपये द्या’पोलिसांनी घटनास्थळी अडविलेल्या मोटारसायकलस्वारांकडे चौकशी केली. त्यावेळी ‘आम्ही पोलिस आहोत. रात्री का फिरताय? तुमच्यावर कारवाई करतो. कारवाई टाळायची असेल तर ५०० रुपये द्या,’ असे सांगून आपल्याकडून पैसे घेतल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.