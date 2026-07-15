सातारा

Vardhangad Fake Police Checkpoint : 'स्पेशल 26'चा थरार साताऱ्यात! वर्धनगड घाटात बनावट नाका लावून वाहनचालकांना लुटणाऱ्या 3 महिलांसह 9 तोतया पोलिसांना पुसेगाव पोलिसांनी कसं पकडलं?

Fake police gang arrested in Satara : साताऱ्यात वर्धनगड परिसरात पोलिस असल्याचे भासवून वाहनचालकांकडून खंडणी उकळणाऱ्या सात जणांच्या टोळीला पुसेगाव पोलिसांनी पाठलाग करून अटक केली.
Vardhangad fake police checkpoint

Vardhangad fake police checkpoint

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : अंगावर खाकी वर्दी... डोक्यावर ‘सांगली पोलिस’ लिहिलेली टोपी... रस्त्यावर लोखंडी बॅरिकेड्स... बाजूला दोन चारचाकी गाड्या आणि येणाऱ्या- जाणाऱ्या वाहनचालकांना ‘आम्ही पोलिस आहोत, कारवाई टाळायची असेल तर पैसे काढा,’ असा दम. ‘स्पेशल २६’ चित्रपटातील दृश्याप्रमाणे खेळ सोमवारी मध्यरात्री वर्धनगडच्या रस्त्यावर रंगला (Satara fake police checkpoint case) होता.

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