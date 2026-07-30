Satara Farmer Loan Waiver : साताऱ्यातील 31,556 शेतकरी पात्र! अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; तुमच्या गावातील यादी 'येथे' पाहा

सातारा : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील १,२०६ गावांतील ३१ हजार ५५६ शेतकरी पात्र ठरले (Ahilyadevi farmer loan waiver scheme Satara) असून, संबंधित गावांमध्ये याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक यांनी दिली..शासनाच्या पोर्टलवर माहिती अपलोड केल्यानंतर तिची सखोल पडताळणी करून ही पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील ४१ हजार ४२१ शेतकऱ्यांची, तर राष्ट्रीयकृत व कमर्शियल बँकांकडील ११ हजार २०१ शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे..कर्जमुक्तीचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी (e-KYC) करणे अनिवार्य आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ उपलब्ध असून, शेतकऱ्यांनी या केंद्रांवर जाऊन आधार प्रमाणीकरणाद्वारे आपल्या कर्ज खात्याची पडताळणी करून ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..E Pik Pahani Update : शेतकऱ्यांची चिंता मिटली! आता स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज नाही; शासनाचा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय, असा काय केला बदल?.जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ६३ टक्के पात्र शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित ३७ टक्के शेतकऱ्यांनी कोणताही विलंब न करता जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’त जाऊन ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरून कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल, असे श्री. सुद्रीक यांनी सांगितले..ई-केवायसी करताना आधार किंवा कर्ज खात्याच्या माहितीत काही तफावत आढळल्यास, संबंधित सेवा केंद्रावरूनच ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येणार आहे. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येणार आहे..Sugar Price Hike : सणासुदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! साखरेच्या साठ्यावर आणले निर्बंध; 4 टनांपेक्षा जास्त साठा ठेवल्यास कारवाई.योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ॲग्री-स्टॅक नोंदणी आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ही नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ई-केवायसी करतानाच ॲग्री-स्टॅकची नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहनही जिल्हा उपनिबंधक संजयकुमार सुद्रीक यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.