या गावात दुभत्या जनावरांसह शेतकरी पोचले पोस्टात

सातारा ः भारतीय जनता पक्षाच्या सातारा तालुका शाखेतर्फे क्षेत्र माहुली (ता. सातारा) येथे शेतकऱ्यांनी दुभत्या जनावरांसह पोस्ट कार्यालयात जाऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्रे पाठवण्यात आली. दुधाला दर व दूध पावडर भुकटीला अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन झाले. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर 10 व गायीच्या दुधाला 30 रुपये अनुदान मिळावे, दूध पावडर भुकटीला प्रतिकिलो 50 रुपये अनुदान द्यावे, या मागण्यांसाठी भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे. कोरोनाच्या संकटातही शेतकऱ्यांनी सर्वांना दूध पुरवठा केला. त्यांनाच सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी भाजपने दूध एल्गार आंदोलन सुरू केले आहे. एक ऑगस्टला महाराष्ट्रात शासनाचा निषेध करत शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात आले, तरीही शासनास जाग आली नाही म्हणून महाराष्ट्रातून पाच लाख पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवून शासनाला जागे करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत आज क्षेत्र माहुली येथील पोस्ट ऑफिसमध्ये दुभत्या जनावरांसह शेतकऱ्यांनी जाऊन विनंती पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पेटीत टाकली. या वेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर, सातारा ग्रामीणचे अध्यक्ष राजेंद्र इंगळे, सातारा शहराध्यक्ष व नगरसेवक विकास गोसावी, सरचिटणीस विठ्ठल बलशेटवार, प्रवीण शहाणे, गणेश पालखे, जिल्हा कायदा आघाडीचे अध्यक्ष प्रशांत खामकर, सोशल मीडियाचे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शिवनामे, सुधीर काकडे, स्वप्नील बोराटे, माजी सरपंच अरुण माने, अमर जाधव व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. शासनाला जाग येईपर्यंत व दुधाला अनुदान मिळेपर्यंत हे आंदोलन यापुढील काळातही सुरूच राहणार आहे. - विक्रम पावसकर, जिल्हाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष (संपादन ः संजय साळुंखे) गुड न्यूज : सातारा जिल्ह्यात आयसीयू बेड वाढणार, काेणत्या तालुक्यात वाचा

Web Title: Satara Farmers with dairy animals reached the post in this village