सातारा

₹5000 farmer payment status : शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीमचे पाच हजार जमा; तीन लाखांहून अधिक जणांना मिळाला लाभ

Satara Farmers Receive ₹5,000 Diwali Advance Through DBT : सातारा जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळी अग्रीम म्हणून प्रत्येकी पाच हजार रुपये मिळाले. फार्मर आयडी असलेल्या तीन लाख दोन हजार ७७७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झाली.
Maharashtra Farmer Schemes

Maharashtra Farmer Schemes

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना शासनामार्फत दिवाळी अग्रीम म्हणून प्रतिशेतकरी पाच हजार रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आले (₹5000 DBT payment for farmers in Satara) आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यात आले होते, अशाच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Farmer
Maharashtra Government