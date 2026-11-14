₹5000 farmer payment status : शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रीमचे पाच हजार जमा; तीन लाखांहून अधिक जणांना मिळाला लाभ

सातारा : जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना शासनामार्फत दिवाळी अग्रीम म्हणून प्रतिशेतकरी पाच हजार रुपये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आले (₹5000 DBT payment for farmers in Satara) आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यात आले होते, अशाच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ही रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली..ई-पंचनामा पोर्टलवरील आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील एकूण चार लाख ४०५ पात्र शेतकरी लाभार्थी शेती पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र ठरले आहेत. यापैकी तीन लाख दोन हजार ७७७ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिवाळी अग्रीमचे प्रत्येकी पाच हजार रुपये जमा झाले आहेत..Anandrao Malgunde Disqualification : उरुण-ईश्वरपूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट! नगराध्यक्ष आनंदराव मलगुंडे यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्द; शिंदे गटाला जोरदार धक्का.ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप दिवाळी अग्रीमची रक्कम मिळालेली नाही, त्यांना काळजी करण्याचे कारण नाही. अशा सर्व वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना ई-पंचनामा प्रक्रियेद्वारे शासन निर्णयातील विहित निकष आणि दरानुसार सानुग्रह अनुदान व पीक नुकसान भरपाई देण्याची कार्यवाही शासन स्तरावरून वेगाने सुरू आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.