या शहरात भीषण आग; दहा लाखांचे नुकसान

कऱ्हाड ः येथील शाहू चौकातील दोन दुकानांना 13 जुलैला रात्री उशिरा लागलेल्या आगीत सुमारे दहा लाखांचे नुकसान झाले. नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांसह नागरिकांनी ही आग आटोक्‍यात आणली. आगीचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, शार्टसर्किटने ही आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत आहे. शाहू चौकातील शहा बंधूंचे नारळ व मोबाईल शॉपी दुकानाला आग लागली. आगीत सर्व साहित्य जळून खाक झाले. त्यात सुमारे दहा लाखांचे नुकसान झाले आहे. काल रात्री साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. दुकानातून धूर येऊ लागल्याने शेजारील दुकानाचे मालक श्री. शाह व काही नागरिकांनी याबाबतची कल्पना शहा बंधूंना दिली. काही वेळेतच दुकानचे मालकही घटनास्थळी पोचले. त्यांनी दुकान उघडून पाहिले. मात्र, तोपर्यंत आगीने रौद्ररूप धारण केले होते. आग पसरल्याने ज्वाळांनी दुकान व्यापून टाकले. घटनेची माहिती मिळताच तेथे पोचलेल्या अग्निशामक दलाने ही आग विझवली. त्यात काही कालावधी गेल्याने तोपर्यंत दुकानातील बराचसा भाग जळून खाक झाला होता. त्यात सुमारे दहा लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे) अरे व्वा! या हॉस्पिटलचे कोरोनामुक्तीचे त्रिशतक

Web Title: Satara A fierce fire in this city; Loss of ten lakhs