अखेर "त्या' विवाह सोहळा आयोजकांवर गुन्हा

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : सुमारे 15 दिवसांपूर्वी साईकडे (ता. पाटण) येथे कायदेशीर परवानगी न घेता झालेला विवाह सोहळा आणि त्यात सहभागी नववधूसह वऱ्हाडी मंडळींना झालेली कोरोनाची बाधा या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत प्रशासनाच्या आदेशानुसार येथील पोलिसांनी संबंधितावर नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी सध्या चौकशी सुरू असल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले. साईकडे येथे सात जुलैला झालेल्या विवाह सोहळ्यासाठी जावळी तालुक्‍यातील पुनवडी येथून वेगवेगळ्या मोटारीतून वधू पक्षाकडील वऱ्हाड, तसेच नातेवाईक आलेले होते. मुंबईकर मंडळीसह परिसरातील काही गावांतील नातेवाईक आणि मित्र मंडळीही या वेळी हजर होती. गावातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या आवारात दुपारच्या मुहूर्तावर विवाह पार पडल्यानंतर भोजन उरकून वऱ्हाड व पै- पाहुणे आपापल्या गावी निघून गेले. त्यानंतर लग्नाला उपस्थित नातेवाइकांसह पुनवडीतील काही जणांचे कोरोना तपासणीचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची बातमी येऊन धडकल्याने यंत्रणेची एकच धावपळ उडाली. तातडीने नवदांपत्याला तळमावले येथील विलगीकरण कक्षात दाखल करून नववधूचे स्वॅब तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. तपासणीत नववधूचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर निकट सहवासीत 13 जणांना विलगीकरण कक्षात, तर अन्य 31 जणांना गावातच होम क्वारंटाइन करण्यात आले होते. त्यातीलही आणखी एकाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याने साईकडेतही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने 16 जुलैला दिलेल्या आदेशानुसार दुसऱ्याच दिवशी संबंधितांवर विविध कलमानव्ये गुन्हा दाखल केल्याचे येथील पोलिसांनी सांगितले. पुनवडी येथे काही दिवसांपासून कोरोनाने हाहाकार उडविला असून, तेथून आलेल्या वऱ्हाडाशी संपर्क आल्याने साईकडेकरांची झोपच उडाली होती. मात्र, साईकडेतील निकट सहवासितांपैकी एकाचाच रिपोर्ट पॉझिटिव्ह, तर अन्य सर्वांचे रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी सांगितले. (संपादन ः संजय शिंदे) सावधान! साताऱ्यात समूह संसर्ग सुरू; 541 गावे कोरोनाबाधित

Web Title: Satara Finally, the crime against the organizers of "that" wedding ceremony