रेल्वे स्टेशनलगत साकारणार उड्डाणपूल, बऱ्याच वर्षांची मागणी होणार पूर्ण

मसूर (जि. सातारा) : बऱ्याच दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या मल्हारपेठ-पंढरपूर रस्त्यावर मसूर रेल्वे स्टेशननजीकच्या रुळावरून वाहने उड्डाण घेणार आहेत. उड्डाण पुलाच्या कामाची चाचणी सुरू झाल्याने पुलाचे काम मार्गी लागणार आहे. वाहनधारकांसह प्रवाशांची मागणी आता एकदाची पूर्ण होणार आहे. मसूर-उंब्रज रस्त्यावरचे रेल्वेगेट ओलांडण्यासाठी वाहनधारक व प्रवाशांची अडचणी लक्षात घेऊन या ठिकाणी उड्डाणपूल व्हावा, अशी मागणी होती. फेब्रुवारीपासून उड्डाणपूल होण्याच्यादृष्टीने रेल्वेकडून रेल्वे गेटच्या दोन्ही बाजूला जमिनीत होल मारून चाचण्या घेण्याचे काम सुरू झाले होते. मात्र, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये लॉकडाउन सुरू झाले. परिणामी काम ठप्प झाले. आता आठ दिवसांपासून पूर्वेच्या बाजूला मारलेल्या होलवर चाचणी घेतली जात आहे.

रेल्वे रुळाच्या पूर्वेला मसूर बाजूस एक व पश्‍चिमेस उंब्रज बाजूकडे एक, अशा दोन मशिनद्वारे होल मारण्याचे काम सुरू आहेत. मसूर-उंब्रज रस्त्यावर रेल्वेगेटमधून टोल चुकवणारी वाहने, कारखान्याची ऊस वाहतूक, वडाप करणारी वाहने, पाटण, सातारा, पुणे, कऱ्हाडकडे जाणारी-येणारी वाहने, आसपासच्या गावातून ये-जा करणारी वाहने यामुळे या रस्त्यावर मोठी रहदारी असते. अशातच रेल्वे आल्यानंतर गेट बंद करावे लागते. दोन्ही बाजूला अर्धा किलोमीटर वाहनांच्या रांगा लागतात. रेल्वे मार्गस्थ झाल्यानंतर रुळ ओलांडण्यासाठी वाहनांना 30 ते 40 मिनिटे वेळ लागत आहे. आता या ठिकाणी उड्डाणपूल होत असल्याने वाहतूक कोंडीचा, वेळेचा प्रश्न सुटणार आहे. सद्य:स्थितीत एकच रेल्वे जाण्यासाठी मार्ग आहे. दुहेरी गाडी जाण्याचा मार्ग बनवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मुख्यतः विजेवर रेल्वे सुरू होणार आहे. त्यानुसार उड्डाण पुलाच्या उंची व लांबीनुसार काम हाती घेण्यात आले आहे. पूर्वेच्या बाजूस एक होल मारून ते भरून घेतले आहे. त्या होलचे एस आर टेक्‍निकल मुंबई या कंपनीकडून टप्प्याटप्प्याने 875 टनांपर्यंत बोजा ठेवून लोड टेस्टिंग घेतले जात आहे. कवठे व कोणेगाव रस्ता सुरक्षित ठेवा कवठे व कोणेगाव या दोन गावांना येण्या-जाण्यासाठी रेल्वे रुळाशेजारून रस्ता आहे. आता उड्डाणपूल झाल्यावर या दोन्ही गावांना जास्त अंतर पार करून व वळण घेऊन जावे लागणार आहे. गावाचा रस्ता सुरक्षित ठेवावा, अशी दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांची मागणी आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara The Flyover To Be Constructed Near Masur Railway Station Will Meet The Demand Of Many Years