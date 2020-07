कोरोना नियंत्रणासाठी "फोर टी' पॅटर्न, जिल्ह्यातील "या' पालिकेने राबवला उपक्रम

भिलार (जि. सातारा) : पाचगणी गिरिस्थान पालिकेचा पदभार स्वीकारलेले मुख्याधिकारी गिरीश दापकेकर यांनी अनोखा फोर टी (ट्रेसिंग, ट्रेकिंग, टेस्टिंग, ट्रिटिंग) पॅटर्न राबवून कोरोना विषाणूच्या परिणामकारक नियंत्रणाबरोबर शहर कोरोनामुक्त ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याने त्यांचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. फोर टी पॅटर्नमध्ये शहरातील आठ वॉर्डनुसार आठ टीम तयार करण्यात आलेल्या असून, शहराचा संपूर्ण डाटा तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये रक्तदाब, मधुमेह, दमा, गरोदर महिला अशा लोकांची वेगळी यादी तयार करून यावर सूक्ष्म नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर शहरातील सिध्दार्थनगर, शाहूनगर, आंबेडकर कॉलनी, पॉवरहाउस, गावठाण आदी भागातील लहान मुलांसह नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये पल्स ऑक्‍सिमीटरच्या साह्याने ऑक्‍सिजन लेवल चेक करून थर्मल गनच्या साह्याने टेंपरेचर चेक केले जाणार आहे. शहरातील सुमारे 16 हजार नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्यात येणार आहे. "कोरोना'चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने शहरात आवश्‍यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. यासाठी अन्य गावांतून आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर लक्ष असावे. नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता अथवा गैरसमज न ठेवता आजाराची कोणतीही लक्षणे आढळल्यास त्वरित रुग्णालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी दापकेकर यांनी केले. संपादन : पांडुरंग बर्गे



