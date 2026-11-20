सातारा : जिल्ह्यातील तब्बल १०१३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे रखडलेल्या आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू (Satara village panchayat election 2026) आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेली ‘एसआयआर’ची प्रक्रिया येत्या डिसेंबरपर्यंत चालणार असल्याने, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. .दरम्यान, या कालावधीत आणखी सुमारे ३५० ग्रामपंचायतींची मुदत संपुष्टात आल्याने आता निवडणुकाविना असलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या थेट १३५० च्या आसपास पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर या सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आता थेट नवीन वर्षातच पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात मतदार यादी तयार करण्याच्या कार्यक्रमापासून प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतरच प्रभागरचना, आरक्षण सोडत, हरकती व सुनावणी आणि प्रत्यक्ष मतदानाचा टप्पा पूर्ण केला जाईल. दीर्घकाळापासून निवडणुका लांबल्यामुळे आणि प्रशासकीय राजवट सुरू राहिल्यामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक लोकशाहीला ब्रेक लागला असून, याचा थेट परिणाम गावच्या विकासकामांवर होत आहे..दुसरीकडे प्रशासकांवर एकाच वेळी अनेक ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कार्यभार व कामाचा ताण येत असल्याने दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम जाणवत आहे. राजकीय पातळीवर इच्छुकांची मोर्चेबांधणी आणि तयारी सुरू असली, तरी निवडणूक वेळापत्रकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Gokul Dairy Loss ₹280 Crore Financial Burden : 'गोकुळ'च्या तोट्याची जबाबदारी कोणाची? जाब विचारण्याची गरज, सत्तेसाठी संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांनी लक्ष घालण्याची अपेक्षा.लोकप्रतिनिधींचा अभावधोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणाऱ्या मर्यादा, निधी वाटपातील संभाव्य विलंब आणि ग्रामस्थांच्या थेट लोकप्रतिनिधींचा अभाव यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा व इतर मूलभूत विकासकामे रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.