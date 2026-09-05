सातारा

Satara Traffic Diversion : साताऱ्यात रविवारी वाहतुकीत बदल, पहाटे पाच ते सकाळी दहा वाजेपर्यंत पर्यायी मार्गाने प्रवास करण्याचं आवाहन

Roads Closed From 5 AM to 10 AM on Sunday : सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनमुळे रविवारी पहाटे ५ ते सकाळी १० वाजेपर्यंत शहरातील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.
Satara Traffic Diversion

Satara Traffic Diversion

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेतील धावपटूंना वाहतुकीचा कोणताही अडथळा होऊ नये, यासाठी शहरात येत्या रविवारी पहाटे पाच वाजल्यापासून सकाळी दहा वाजेपर्यंत वाहतुकीत बदल केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

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