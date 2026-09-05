Satara Traffic Diversion : साताऱ्यात रविवारी वाहतुकीत बदल, पहाटे पाच ते सकाळी दहा वाजेपर्यंत पर्यायी मार्गाने प्रवास करण्याचं आवाहन

सातारा : सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन स्पर्धेतील धावपटूंना वाहतुकीचा कोणताही अडथळा होऊ नये, यासाठी शहरात येत्या रविवारी पहाटे पाच वाजल्यापासून सकाळी दहा वाजेपर्यंत वाहतुकीत बदल केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. .या स्पर्धेचा मार्ग पोलिस कवायत मैदान, पोवई नाका शाहू चौकमार्गे बोगदा, यवतेश्वर घाट प्रकृती हेल्थ रिसॉर्टच्या पुढे ५०० मीटरपासून वळून परत त्याच मार्गाने पोलिस कवायत मैदान असा आहे. त्यामुळे हा मार्ग रुग्णवाहिका, पोलिस वाहने, अग्निशमन दलाची वाहने वगळून सर्व वाहनांना स्पर्धा कालावधीमध्ये प्रवेश बंद राहील. यामुळे शिवराज पेट्रोल पंप, अंजठा चौक व गोडोलीमार्गे सातारा शहरात येणारी सर्व वाहने ग्रेडसेपरेटर मार्गाने डी. बी. कदम मार्केट, राधिका.IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध स्मृती मानधनाची नजर 'या' रेकॉर्डवर; आशिया कपमध्ये पुन्हा इतिहास रचणार?.पार्किंग व्यवस्था मॅरेथॉन स्पर्धेकरिता येणाऱ्या स्पर्धक व नागरिकांनी आपली वाहने प्रशासकीय इमारत व संग्रहालयामधील मोकळी जागा, जुनी भूविकास बँक येथील बेसमेंट पार्किंग, लँडमार्क टॉवर परिसर (चारही बाजूंनी), छत्रपती शाहू जिल्हा क्रीडा संकुल प्रवेशद्वाराच्या उजवी बाजूकडील पार्किंग या ठिकाणी लावावीत..सिग्नल येथून शहरात ये-जा करतील. बॉँबे रेस्टॉरंट चौकातून शहरात येणारी सर्व वाहने जिल्हा परिषद चौक, कनिष्क हॉल चौक, रिमांड होममार्गे, जुना आरटीओ चौक किंवा बांधकाम भवन, नवीन आरटीओ कार्यालय चौक, मुथा चौक, रिमांड होममार्गे, जुना आरटीओ चौक, सुभाषचंद्र बोस चौकमार्गे (भूविकास चौक) शहरात ये-जा करतील..बनावट ST प्रमाणपत्रावर ३० वर्षे नोकरी, तरीही मिळणार पेन्शन; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबईतील इंजिनिअरला दिलासा.मुख्य बसस्थानक, राधिका सिग्नल, तहसील कार्यालयमार्गे राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणारी सर्व वाहने ही ग्रेडसेपरेटर मार्गाने शहराच्या बाहेर जातील. सज्जनगड, ठोसेघर, परळीकडून येणारी, जाणारी सर्व वाहने ही शेंद्रेमार्गे खिंडवाडी रस्त्याने शिवराज पेट्रोल पंप, अंजठा चौक व गोडोलीमार्गे शहरात येणारी सर्व वाहने ग्रेडसेपरेटर मार्गाने डी. बी. कदम मार्केट-राधिका सिग्नल येथून शहरात ये-जा करतील. कास बाजूकडून शहराकडे येणारी वाहने मॅरेथॉन स्पर्धा संपेपर्यंत प्रकृती हेल्थ रिसॉर्ट बाजूकडून शहराकडे येणार नाहीत. ती पर्यायी मार्गाने एकीव फाटा एकीव, मोळेश्वर, कुसुंबीमुरा, कुसुंबी मेढामार्गे सातारा शहराकडे येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.