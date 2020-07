पोलिसदादांचा असाही झाला सन्मान

दहिवडी (जि. सातारा) : कोणत्याही चांगल्या कामाची दखल घेऊन केलेला सन्मान हा प्रेरणादायी असतो. त्यामुळे अजून चांगले काम करण्यास ऊर्जा मिळते, असे मत सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांनी केले. कोरोना साथीच्या बिकट परिस्थितीत समाजासाठी अहोरात्र झगडणाऱ्या दहिवडी पोलिस ठाण्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पिंगळी बुद्रुकचे माजी सरपंच सुरेश यादव व कुटुंबीयांतर्फे सन्मान करण्यात आला. त्या सन्मानाला उत्तर देताना ते बोलत होते. श्री. भुजबळ म्हणाले, की कोरोनाचा सामना करत असताना सर्वांनी प्रशासनाच्या सर्व सूचना आणि आदेशांचे पालन केले, तर माण तालुक्‍यातील कोरोना रुग्णांची वाढत चाललेली संख्या कमी होईल. या महामारीतून सहीसलामत बाहेर पडू. त्यासाठी सर्वांनी प्रशासनाला वेळोवेळी मदत करून सहकार्य करावे. गरज असेल तरच घरातून बाहेर पडावे. आपल्यासह समाजाच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.'' सुरेश यादव म्हणाले, ""कोरोना कालावधीत पोलिस कर्मचारी घेत असलेल्या कष्टांमुळेच आपण सुरक्षित आहोत. त्यांच्या कार्याचा उचित सन्मान करणे हे आपले कर्तव्य आहे.'' कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला महिलांनी राजकुमार भुजबळ व त्यांच्या सहकार्यांचे औक्षण केले. त्यानंतर शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास पिंगळीच्या पोलिस पाटील कल्पना राजे, विक्रम राजे, सुगंधराव यादव, सागर यादव, शरद यादव, मोहित यादव, राजेंद्र शंकर जगदाळे उपस्थित होते. प्रा. राजेंद्र जगदाळे यांनी प्रास्ताविक केले. (संपादन ः संजय साळुंखे) सातारा : दोन कोरोनाबाधितांचा मृत्यू; 89 रुग्णांची वाढ

Web Title: Satara This is how the policeman was honored