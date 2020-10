पाचगणीतील टेबललॅंडची वाट बिकट!

भिलार (जि. सातारा) : पाचगणी शहरातील पर्यटनस्थळांकडे जाणारे पायरस्ते झुडपांनी अतिक्रमित केले असल्यामुळे पर्यटकांना तसेच पादचाऱ्यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या रस्त्यांवरील झुडपे पालिकेने हटवून रस्ता निर्धोक करावा, अशी मागणी पर्यटक व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. सध्या कोरोना संसर्गामुळे प्रशासनाने सर्व पर्यटनस्थळे लॉक केली आहेत. तरीसुद्धा जिल्हाबंदी उठल्याने पर्यटक मोठ्या प्रमाणात पर्यटनस्थळांवर येत आहेत. पर्यटनस्थळांवर प्रतिबंध असला तरी या स्थळांशेजारी जावून पर्यटक निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेताना दिसत आहेत. टेबललॅंडचे पठार हे पर्यटकांचे आकर्षण आहे आणि पाचगणी हे महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. या स्थळावर नाक्‍यापासून जाण्यासाठी नागमोडी वळणाचा रस्ता आहे. परंतु, पायी जाणाऱ्या पर्यटक व नागरिकांसाठी सेंट कॉन्व्हेंन्ट स्कूलच्या जुन्या गेटपासून चढणीच्या पायऱ्या आहेत. या दगडी पायऱ्या आजूबाजूच्या झुडुपांनी अतिक्रमित केल्या आहेत. ही काटेरी झुडपे येणाऱ्या जाणाऱ्या पादचारी व पर्यटकांना अडथळा निर्माण करीत आहेत. ही झुडपे जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना ओरबडत आहेत. त्यामुळे ही झुडपे तातडीने पालिकेने काढून पायऱ्यांचा रस्ता निर्धोक करावा, अशी मागणी येथील पर्यटक व नागरिकांनी केली आहे. सध्या पाचगणीत पर्यटक येत असून, टेबललॅंड पर्यटकांसाठी बंद असल्याने पर्यटक पायी जात असल्यामुळे हे पायी जाणारे रस्ते पालिकेने झुडपांतून मुक्त करावेत, अशी मागणी राजू काकडे यांनी केली आहे. टेबललॅंडच्या कुशीत गोडवली हे ऐतिहासिक गाव वसले असून, या गावाला पाचगणीहून पायी जाण्यासाठी टेबललॅंडवरून जावे लागते. हा रस्ता सध्या झाडे, झुडपे, गवताने माखला असल्याने चालणेही मुश्‍किलीचे होत आहे, अशी प्रतिक्रिया नागरिक चंद्रकांत पवार यांनी व्यक्त केली आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे



