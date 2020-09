आशा स्वयंसेविकांचा वाढीव मोबदला अडीच महिन्यांपासून कागदावरच!

कऱ्हाड (जि. सातारा) : कोरोनाच्या संकट काळात जीवाची पर्वाही न करता कार्यरत असलेल्या गाव पातळीवर एकमेव कार्यकर्ती म्हणजे आशा स्वयंसेविका. त्यांची गावागावांतील घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्याचे महत्त्वाचे काम सहा महिन्यांपासून सुरू ठेवली आहे. त्यांच्या कामाची दखल शासनाने घेऊन आशा स्वयंसेविकांना दोन हजार, तर गट प्रवर्तकांना तीन हजार दरमहा मोबदला देण्याचा निर्णय जूनमध्ये घेतला. त्याला अडीच महिन्यांचा कालावधी झाला, तरी त्यांना केलेली मोबदला वाढ कागदावरच राहिली आहे. कोरोनामुळे शासनाने संसर्ग टाळण्यासाठी लॉकडाउन केले, तरीही बाधितांची संख्या कमी होत नाही. याचा विचार करून शासनाने कोरोना संशयितांचा घरोघरी जाऊन सर्व्हे करण्याची जबाबदारी आशा स्वयंसेविका यांच्यावर सोपवली. त्यांनी केलेल्या कामाचे रिपोर्टिंग करण्याचे काम गट प्रवर्तकांना देण्यात आले. कोरोना संसर्ग सुरू झाल्यापासून आशा स्वयंसेविकांनी घरोघरी जाऊन सुरू केलेला सर्व्हे आजही सुरूच आहे. त्यांनी घरादाराची, कुटुंबीयांची पर्वा न करता स्वतःच्या जिवावर उदार होऊन सर्व्हे करण्याचे काम सुरू ठेवले. त्यामध्ये काही आशा, काही आशांचे नातेवाईक कोरोनाबाधित झाले. त्यांना आरोग्य विभागाकडून तत्काळ बेडही उपलब्ध करण्यात आला नाही. अनेकांच्या हातापाया पडून त्यांना बेड मिळतो, हे वास्तव आहे. त्यांनी प्रामाणिकपणे केलेल्या कामामुळे शासनाला कोरोना बाधितांची, संसर्गाची आणि ज्यांना लक्षणे आहेत त्यांची आकडेवारी तत्काळ मिळणे शक्‍य होत आहे. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन शासनाने आशा स्वयंसेविकांना दोन हजार व गट प्रवर्तकांना तीन हजार रुपये जादा मोबदला देण्याचा निर्णय 25 जूनच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानंतर शासनाकडून मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयाचा अध्यादेश 17 जुलैला जारी करण्यात आला. त्यामुळे आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांना वाढीव मोबदल्याची आशा लागून राहिली होती. जिल्ह्यातील 2772 आशा वंचित सातारा जिल्ह्यात दोन हजार 772 आशा स्वयंसेविका आणि 135 गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यातील शहरासह तालुक्‍यातील गावागावांतील कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा सर्व्हे करण्याचे काम केले जाते. त्यासाठी त्यांना दररोज घरोघरी जाऊन 50 घरांचा सर्व्हे करावा लागतो. तो सर्व्हे 15 दिवस करणे बंधनकारक आहे. त्यातील अनेक जण पॉझिटिव्हही आढळतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे कठीण काम आहे. मात्र, तरीही त्यांनी हे काम सुरूच ठेवले आहे, तरीही त्या मोबदल्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. संपादन : पांडुरंग बर्गे

