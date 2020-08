मंडप न उभारता मंदिरांतच "श्रीं'ची प्रतिष्ठापना, जावळीत 100 गावांत "एक गणपती'

कुडाळ (जि. सातारा) : जावळी तालुक्‍यात जवळपास शंभर गावांत "एक गाव, एक गणपती' उपक्रम राबवण्यात आला आहे. तालुक्‍यामध्ये 175 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी "श्रीं'ची प्रतिष्ठापना केली आहे. गेल्या वर्षी 178 मंडळांनी श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना केली होती, अशी माहिती पोलिस उपनिरीक्षक संतोष चामे यांनी दिली. तहसीलदार शरद पाटील, गटविकास अधिकारी सतीश बुद्धे, सहायक पोलिस निरीक्षक निळकंठ राठोड यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत या सर्व मंडळांनी नियम पाळून गणेशोत्सवात सहभाग घेतला आहे.

कोरोनामुळे या वर्षी सर्वांनीच आपल्या उत्साहाला आवर घातला आहे. अनेक मंडळांनी कोरोनाबाबत जनजागृती करणारे देखावे उभे केले आहेत, तसेच रक्तदान, सॅनिटायझर व मास्क वाटप यासारखे सामाजिक उपक्रम राबवले आहेत. प्रशासनाच्या आवाहनाप्रमाणे सर्व मंडळांच्या श्री गणेशाच्या मूर्ती चार फुटांपेक्षा लहान आहेत. तालुक्‍यातील अनेक मंडळांच्या कायमस्वरूपी मूर्ती असून, "श्रीं'ची मंदिरे आहेत. दर वर्षी गणेशोत्वातील विविध कार्यक्रम साजरे करण्यासाठी ही मंडळे मोठ्या मंडपात "श्रीं'ना मिरवणुकीने आणून विराजमान करतात; परंतु यावर्षी या मंडळांनी मंदिरातच "श्रीं'ना प्रतिष्ठापित करून मंदिराला विद्युतरोषणाई व फुलांची सजावट केली आहे. तालुक्‍यातील युवकांनी दाखवलेला संयम वाखाणण्याजोगा आहे. हाच संयम श्री गणपती विसर्जनापर्यंत कायम ठेवावा, असे आवाहन तहसीलदार शरद पाटील यांनी केले आहे. आपल्या बेजबाबदारपणामुळे आपण स्वतः, आपले कुटुंब व समाज अडचणीत येणार नाही याची काळजी प्रत्येकाने घ्यावी. श्रद्धा व भक्तिभावाने हा उत्सव साजरा करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे

Web Title: Satara Installation Of Shree In Temples Without Erection Of Mandap Ek Ganapati In 100 Villages in Jawali