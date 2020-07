कुडाळ (जि. सातारा) ः जिल्ह्याच्या शुक्रवारच्या (ता. 17) अहवालात पुनवडी येथील 13 व सायगाव येथील 4 अशा एकूण 17 जणांचा, तर शनिवारच्या (ता. 18) अहवालात पुनवडीतील 18 व सायगावमधील एक अशा 19 जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला आहे. कोरोनाबाधित गावात कुडाळ नजीकच्या आलेवाडी या गावाचा नव्याने समावेश झाला असून, तेथील चार जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला असल्याची माहिती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सतीश बुद्धे यांनी दिली आहे. जावळी तालुक्‍यात एकूण कोरोना बाधितांचा आकडा 330 वर पोचला आहे. आतापर्यंत तालुक्‍यातील 12 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला असून, 142 जण बरे होऊन घरी परतले आहेत. 176 जणांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी पुनवडीत कोरोना बाधितांचा आकडा 158 वर पोचला असून, या गावातील दोघांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. प्रशासनाचे नियम न पाळण्याने व बेजबाबदारपणातून केवढी मोठी किंमत चुकवावी लागते, याचे पुनवडी व रामवाडीतील वाढलेला संसर्ग हे उदाहरण आहे. एका ठिकाणी विवाह सोहळा व दुसरीकडे अंत्यविधी या दोन सार्वजनिक कार्यक्रमांमुळे दोन्ही गावांवर मोठे संकट ओढवले होते. आपल्यामुळे आपल्या स्वतःला, कुटुंबाला व समाजाला अडचण निर्माण होणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे) या भागातील कोरोनाग्रस्तांची आर्त हाक... आम्हाला बेड मिळेल का?

Web Title: Satara Irresponsibility came in this taluka