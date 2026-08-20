Satara IT Park : सातारकरांचे स्वप्न अखेर पूर्ण! 42.5 हेक्टर जागा एमआयडीसीच्या ताब्यात; 'आयटी पार्क'चे काम वेगात, खाणी-जुनी मिशनरी हटवण्याच्या हालचाली

सातारा : येथील प्रस्तावित आयटी पार्कच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा अखेर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) ताब्यात येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला (MIDC Set to Take Possession of 42.5 Hectares) आहे. महसूल विभागाने या नियोजित जागेवर असलेल्या खाणी आणि तेथील जुनी मशिनरी तातडीने काढून घेण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत..तहसीलदारांकडून याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेला कमालीचा वेग आला आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात ही जागा अधिकृतपणे एमआयडीसीच्या ताब्यात येऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे..प्रस्तावित आयटी पार्कसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ४२.५ हेक्टर जागेची मोजणी यापूर्वीच पूर्ण झालेली आहे. आता या जागेची अंतिम हद्द निश्चिती करण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. हद्द निश्चिती पूर्ण होताच संपूर्ण परिसराची स्वच्छता केली जाईल. या जागेवरील जुन्या खाणींचा खाणपट्टा पुढील महिन्यात संपत असल्याने आगामी दोन आठवड्यांत एमआयडीसीला जागेचा ताबा मिळणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी जुन्या खाणी व त्यांच्या मशिनरी हटविण्यासाठी तहसील पातळीवर प्रक्रिया सुरू झाली आहे..IIT Roorkee Report on Almatti Dam : सांगली-कोल्हापूर महापुराला आलमट्टीच जबाबदार! 'रुरकी आयआयटी'च्या अहवालानंतर कोर्टात जाण्याची तयारी, कर्नाटकाच्या मनमानीचा पर्दाफाश?.याबाबत सातारा तहसीलदारांचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणार आहे. आयटी पार्क उभारणीचा प्रकल्प शहराच्या आणि जिल्ह्याच्या आर्थिक, तसेच औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे ही जागा विनाविलंब आणि तातडीने एमआयडीसीच्या ताब्यात हस्तांतरित केली जावी, यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना केल्या आहेत..Khambatki Ghat Tunnel Route : सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा! खंबाटकी घाटात 7 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर बोगद्यातून एक लेन वाहतुकीसाठी खुली.मंत्र्यांच्या या निर्देशानंतर महसूल विभागाने जागेबाबतची सर्व आवश्यक कार्यवाही वेगाने सुरू केली आहे. जागा वेळेत एमआयडीसीच्या ताब्यात गेल्यास सप्टेंबर महिन्यापासून आयटी पार्कच्या जागा सपाटीकरणाच्या कामांना गती येणार आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..अशी आहे स्थितीजागेचे क्षेत्रफळ : ४२.५ हेक्टरखाणींच्या जुन्या मशिनरी हटविणारजागा ताब्यात मिळताच कामाला सुरुवात होणारमंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या सूचनेनुसार कार्यवाहीला वेग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.