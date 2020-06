...पुन्हा जलसमाधी मिळण्यापूर्वीच मोडले निवारे

ढेबेवाडी, (जि. सातारा) : मराठवाडी धरणात दहा वर्षांपासून पाणी अडविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील घळभरणीनंतर धरणात 0.60 टीएमसी पाणीसाठा होत होता. मात्र, गेल्या वर्षी सांडव्याचे बांधकाम सुरू केल्याने तो वाढून 1.05 झाल्याने अनेक मंदिरे, घरे, पाणी पुरवठ्याच्या विहिरी, स्मशानभूमी पाण्यात गेल्या होत्या. उमरकांचन येथील खालचे आवाडातील अनेक घरे पाण्यात बुडाल्याने ऐन वेळी त्यातील कुटुंबाना निवारा शेडमध्ये आश्रय घ्यावा लागला होता. दगड- मातीची कच्ची घरे बरेच दिवस पाण्यात राहिल्याने आतील लाकूड फाटा व अन्य साहित्य कुजून खराब होण्याची भीती असल्याने धरणग्रस्त चिंतेत होते. अलीकडे पाणी पातळी ओसरून पडझड झालेली घरे पाण्याबाहेर येताच धरणग्रस्तांनी त्या घरांची दारे, खिडक्‍या, खांब, लाकूडफाटा, पत्रे, दगड व अन्य साहित्य काढून सुरक्षित ठिकाणी हलविले. पुनर्वसित ठिकाणी नवीन घरे व शेड बांधताना धरणग्रस्त कुटुंबांना हे साहित्य उपयोगी पडणार आहे. दरम्यान माहुली (सांगली) येथील गावठाणात पुनर्वसन होणाऱ्या खालच्या आवाडातील काही कुटुंबे जोपर्यंत प्रलंबित मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत मूळ गावातील घरे सोडणार नाहीत, या भूमिकेशी ठाम असल्याने प्रशासनासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र याच गावठाणात पुनर्वसित झालेल्या काही कुटुंबांकडून जुनी घरे मोडून त्याचे साहित्य सांगली जिल्ह्यात हलविण्याची लगबग आजही सुरू दिसली. त्यासाठी एसटीच्या मालवाहतूक गाडीची मदत घेण्यात आली. या पावसाळ्यात मराठवाडी धरणात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पाणीसाठा आणखी वाढणार असल्याने धरणग्रस्त चिंतेत आहेत. ...अन्‌ मंत्री पोचले थेट वाडीच्या बांधावर

