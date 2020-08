अतिक्रमणांच्या विळख्यामुळे "या' गावात विद्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद होण्याची वेळ

रेठरे बुद्रुक (जि. सातारा) : रयत शिक्षण संस्थेच्या वडगाव हवेली येथील महात्मा गांधी विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. यास स्थानिकांची अरेरावी कारणीभूत आहे. अतिक्रमणांमुळे विद्यालयाचे प्रवेशद्वार बंद होण्याचे उघड कृत्य सुरू असताना गावपातळीवर सर्वांनीच बघ्याची भूमिका घेतली आहे. यामध्ये संस्थेने ठोस भूमिका घेतल्यास सदरचे अतिक्रमण मोडीत काढता येईल, हे नक्की. गावच्या प्रवेशद्वारात "रयत'चे महात्मा गांधी विद्यालय आहे. विद्यालयाच्या प्रांगणासमोर कऱ्हाड ते तासगाव हा राष्ट्रीय महामार्ग आहे. रस्त्याचे सध्या काम सुरू आहे. 14 मीटर रुंदीच्या चौपदरी रस्त्याच्या निर्मितीबरोबर दुतर्फा कॉंक्रीट गटारे बांधणी सुरू आहे. सुसज्ज रस्त्याची निर्मिती झाल्यामुळे परिसरातील व्यवसाय वाढीस मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. रस्त्यामुळे तेथील जमिनींना सोन्याचा भाव आला आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूची गटारे सोडून उर्वरित दोन मीटर जागाही रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारित आहे. रस्त्यामुळे होणारा आर्थिक फायदा आपल्या पथ्यावर कसा पडेल, याकरिता अनेकांची धडपड सुरू आहे. यातूनच त्या दोन मीटर जागेवर अतिक्रमणे होताना दिसत आहेत. विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारात अनेकांची व्यवसाय थाटण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. "आधी तू का मी,' या ईर्षेतून प्रसंगी स्थानिकांचे वादही होत आहेत. महात्मा गांधी विद्यालयातील मुली व कऱ्हाडला महाविद्यालयात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुली विद्यालयाच्या प्रवेशद्वारात बस प्रवासासाठी थांबतात. त्याचवेळेस "रोडरोमिओं'चीही वर्दळ असते. त्यातच अतिक्रमित दुकानांमुळे मुली असुरक्षित आहेत. भविष्यातील धोका टळावा, याकरिता अतिक्रमणे हटवून तेथे बसथांबा उभारावा, अशीही मागणी होत आहे. संपादन : पांडुरंग बर्गे



Web Title: Satara It Is Time For The School Entrance To Be Closed In This Village Due To Encroachment