Satara Jalav Ghat Accident : देवीच्या दर्शनापूर्वीच काळाचा घाला! जळव घाटात भाविकांची गाडी उलटली; एका महिलेचा जागीच मृत्यू, आठ ते दहा जण जखमी

तारळे (सातारा) : कोरेगाववरुन निवकणे (ता. पाटण) येथे जानाई देवीच्या दर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांची पिकअप गाडी जळव घाटात पलटी होऊन अपघात झाला (Fatal Pickup Accident in Jalav Ghat Satara) आहे. या अपघातात एक महिला मयत झाली असून आठ ते दहा जखमी झाले आहेत. .दोन तीन प्रवाशी गंभीर जखमी असून त्यांना पुढील उपचाराकरिता सातारा येथे तर उर्वरित जखमींना तारळे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले आहे..जळव व आसपासच्या स्थानिक ग्रामस्थांनी वेगाने हालचाल करीत जखमींना तातडीने रुग्णालयात नेले आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने गाडी पलटी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. पोलिसांनी देखील घटनास्थळी धाव घेतली असून मदत कार्य केले आहे.