कऱ्हाड पालिकेत आता ठराव तहकुबीवरून धुसफूस

कऱ्हाड (जि. सातारा) : सात महिन्यांपूर्वी झालेल्या मासिक सभेचे इतिवृत्त अपूर्ण असल्याची चर्चा गाजत असतानाच पालिकेची मागील आठवड्यात झालेली मासिक सभाही तहकूब ठरावावरून गाजते आहे. सभेतील ठरावावर स्वाक्षऱ्याच झालेल्या नसल्याने त्या ठरावावरून जनशक्ती, लोकशाही आघाडीत धुसफूस सुरू आहे. सभेत तहकूब आठ ठराव आहेत तसे घ्यावेत, अशी मागणी जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव, लोकशाहीचे गटनेते सौरभ पाटील यांनी मुख्याधिकारी रमाकांत डाके, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. तर नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी ठराव सहीला आले आहेत, त्याचा अभ्यास करून स्वाक्षरी करू, असे स्पष्ट केल्याने पुन्हा एकदा ठरवाच्या इतिवृत्तातील नोंदीवरून घमासान होणार आहे. पालिकेची मासिक सभा 21 सप्टेंबरला ऑनलाइन झाली. त्यावेळी भाजपसह जनशक्ती, लोकशाही आघाडीच्या नगरसेवकांत मोठा वाद झाला. सभेतील तहकूब विषयांवरून वाद असल्याने नगराध्यक्षा शिंदे यांनी अद्याप ठरावावर सह्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालिकेत भाजपसह जनशक्ती, लोकशाही आघाडीमध्ये धुसफूस सुरू आहे. सभेतील तहकूब विषय बहुमताने तहकूब झाले आहेत. ते कायदेशीर आहेत, ते आहे तसे घ्यावेत, अशी मागणी "जनशक्ती'ने जिल्हाधिकारी सिंह, मुख्याधिकारी डाके यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे त्या ठरावावरील सह्यांवरून व पुन्हा त्या ठरावांच्या इतिवृत्तातील नोंदीवरून पोलिकेच्या भाजपसह जनशक्ती, लोकशाही आघाडीत राजकारण रंगणार आहे. त्यामुळे त्या ठरावावर स्वाक्षरी होणार की नाही, त्या ठरावांच्या नोंदी इतिवृत्तात काय घेतल्या जाणार का, याची उत्सुकता लागून आहे. ""पालिकेच्या मासिक सभेत झालेले ठराव परवा माझ्याकडे स्वाक्षरीसाठी आले आहेत. त्या सगळ्या ठरावांचा अभ्यास करून त्यावर स्वाक्षरी करणार आहे. त्यामध्ये तहकूब किती,

नामंजूर किती, ते ठराव व्यवस्थित आहेत का, याची पहाणी करून स्वाक्षरी करणार आहे.

-रोहिणी शिंदे

नगराध्यक्षा, कऱ्हाड ""पालिकेच्या मासिक सभेत आठ ठराव तहकूब आहेत. ते ठराव आहे त्या पध्दतीने इतिवृत्तात नोंद करावेत, अशी आमची मागणी आहे. त्यात काही बदल झाल्यास पालिका प्रशासनाने त्यावर कठोर कारवाई करावी.'' राजेंद्र यादव,

गटनेते, जनशक्ती आघाडी ...असे आहेत ते तहकूब आठ ठराव - पालिकेच्या अस्थापनाची डाटा एन्ट्रीची निविदा देणे

- बाजारकर ठेका वसुली निविदा काढणे

- बाजार समितीच्या कमान, वॉचमन केबिनला बांधकाम परवाना देणे

- माजी मंत्री सुरेश खाडे यांच्या निधीतून आलेल्या रस्त्याची कामे

- रस्ता अनुदानातून आलेल्या निधीतून रस्त्याची कामे करणे

- गोळेश्वरचा पाणीपुरवठा बंद करणे

- वाखाण रस्त्यावरील आरक्षण काढणे

- वाखाण भागातील टाउन सेंटरमधून आरक्षण वगळणे संपादन : पांडुरंग बर्गे

