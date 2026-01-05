सातारा

साताऱ्यातील किरकसालमध्ये आढळला 'बदामी डोक्याचा राघू'; पश्चिम घाटात पक्ष्याचा आश्चर्यकारक आढळ, काय आहे खासियत?

Rare Bird Sighting Enhances Satara Forest Biodiversity : किरकसाल वनक्षेत्रात दुर्मीळ बदामी डोक्याचा राघू पक्षी आढळल्याने माण तालुक्यातील जैवविविधतेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
Badami Headed Bird

फिरोज तांबोळी
गोंदवले (सातारा) : किरकसाल वनक्षेत्रात दुर्मीळ आणि अत्यंत देखण्या ‘बदामी डोक्याचा राघू’ (Badami Headed Bird) या पक्ष्याची नोंद झाली असून, त्यामुळे या परिसराचे जैवविविधतेतील महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. अभ्यासक चिन्मय सावंत पक्षी निरीक्षणादरम्यान गाव ओढ्याजवळ नुकताच हा पक्षी आढळला.

